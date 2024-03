Pallavolo, la Cucine Lube sconfitta in gara 1 di playoff in casa

CIVITANOVA – Una Cucine Lube intermittente per tutta la stagione stavolta non accende mai la luce e cede gara 1 dei quarti di finale alla Mint Vero Volley.

E’ Monza a imporsi in quattro set (26-28, 25-20, 11-25, 20-25) sul taraflex dell’Eurosuole Forum e per i biancorossi di coach Blengini parte la rincorsa per sovvertire un pronostico che non pende più dalla loro parte. A fare la differenza non è stata tanto la ricezione di casa quanto l’attacco degli ospiti che hanno dimostrato una concretezza (52% contro il 42% dei biancorossi) mancata ai padroni di casa. Loeppky, MVP e top scorer con 28 punti (60% con 2 ace e 1 muro). Per Monza in doppia cifra anche Szwarc (18) mentre tra i biancorossi il più prolifico è Yant (16), Bottolo (12 punti come Nikolov) entra in corsa e si rivela il più preciso portando vivacità al servizio (4 ace) e in attacco (60%).

Proprio Bottolo a fine a gara ha confermato che «è stata una partita complicata. In alcuni momenti non sembravamo nemmeno un team di SuperLega. Nel quarto set abbiamo commesso tanti errori e non possiamo permettercelo con una squadra così. Monza gioca bene, dobbiamo cambiare marcia altrimenti rischiamo davvero di uscire. Gara 2 dovremo approcciarla diversamente. Oggi ci abbiamo messo del nostro per perdere. Adesso dobbiamo andare avanti, guardare e imparare da ciò che abbiamo sbagliato. Si gioca tra tre giorni e dobbiamo essere preparati. L’obiettivo è migliorare in tutti i fondamentali».

Negli altri quarti di finale salta il fattore campo anche a Piacenza dove vince Milano 3-2.

Bene invece Trento in casa (anche senza Sbertoli) contro Modena e Perugia contro Verona.

Di ben altro tenore la serata della Megabox Vallefoglia di coach Pistola capace di bissare il successo su Trento di domenica imponendosi ancora per 3-0 nel turno infrasettimanale di A1 Femminile al PalaWanny di Firenze contro il Bisonte e cementando il posto nei playoff. Sabato sera 9 marzo di nuovo in campo al Palamegabox alle 20.30 con diretta su RaiSport contro la capolista Imoco Conegliano già certa del 1’ posto in Regular Season. Le biancoverdi hanno scavalcato Roma e sono settime a quota 34 a pari punti con Pinerolo. Se la partecipazione ai playoff e quindi l’obiettivo stagionale può dirsi raggiunto, ora c’è da fare il meglio possibile per ottenere un buon piazzamento possibilmente non l’ottavo perché metterebbe di fronte subito a Conegliano contro cui il pronostico è chiuso per tutti. Ieri sera le venete hanno strapazzato Novara 3-0.