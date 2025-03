Pallavolo, la Cucine Lube può chiudere la serie dei quarti

CIVITANOVA – La Cucine Lube punta a chiudere la serie dei Quarti playoff con l’Allianz Milano già in gara 4. Il blitz all’Allianz Cloud è già riuscito e per Nikolov e compagni l’occasione è ghiotta per archiviare la pratica. Dall’altra parte della rete però c’è la squadra di Piazza che invece vuole il primo successo interno in questi Quarti e non veder festeggiare gli avversari in casa propria. In sintesi, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una bellissima e combattuta gara 4. Si gioca mercoledì 26 marzo alle 20.30 con diretta su RaiSport. L’eventuale gara 5 si giocherebbe domenica prossima 30 marzo all’Eurosuole Forum. Per i meneghini non c’è più possibilità di errore. Dentro o fuori. Ad attendere la vincente di questa serie c’è la Sir Susa Vim Perugia che ha eliminato Modena in 3 gare. Milano si affiderà ancora una volta al proprio opposto Reggers. Con i 25 punti messi a segno all’Eurosuole Forum (top individuale del turno) il belga si è portato al primo posto nella graduatoria della post-season con 60 punti davanti ai 58 di Michieletto e ai 49 di Maar. Sono stati 5 gli ace (altro record di giornata) messi a segno dal giovane opposto che compirà 22 anni il 18 luglio. Per coach Medei: «Abbiamo centrato una bella vittoria, ma ora azzeriamo la testa e concentriamoci su Gara 4, che sarà certamente una partita differente, con dei connotati tecnico-tattici diversi».

Mercoledì 26 in campo anche per la Cbf Balducci Macerata. La squadra di Lionetti in A2 Femminile ha vinto anche domenica sul campo di Trebaseleghe, casa della Nuvolì Altafratte Padova per 3-1. I tre punti fanno il paio con quelli della capolista Omag San Giovanni in Marignano a Trento e questo procedere a braccetto ma con 5 punti di vantaggio sulle avversarie marchigiane a 2 giornate dal termine mette in mano alle romagnole il primo match point per festeggiare la promozione diretta in A1, la prima nella loro storia. Se infatti le ragazze di Bellano dovessero battere Melendugno con qualsiasi risultato, già fuori dai playoff, partirebbe la festa indipendentemente dal risultato della squadra di Lionetti al Fontescodella contro l’Esperia Cremona. Le speranze non sono molte perché finora le avversarie hanno ottenuto 24 punti in 8 partite di Pool Promozione, cammino perfetto. La Cbf ha perso solo un punto nella prima giornata quando vinse al tiebreak a Trento. A fare la differenza, quindi, sono i 4 punti con i quali le due squadre hanno chiuso il primo girone. La continuità della Omag è impressionante e merita sicuramente la promozione. Per la Cbf Balducci ci saranno i playoff dai quali passare per tagliare anch’essa il traguardo e trovarsi di nuovo avversarie in massima serie la prossima stagione.