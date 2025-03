Pallavolo, la Cucine Lube ha ripreso a correre

Seconda vittoria nei playoff per i cucinieri contro Milano. La Megabox vince a Bergamo nell’andata dei playoff di Challenge Cup. La Cbf Balducci vola ma potrebbe non bastare. In A3M Ancona sconfitta a Campobasso

CIVITANOVA – La Cucine Lube vince anche gara3 dei Quarti playoff 3-1 contro l’Allianz Milano e si porta in vantaggio nella serie per 3-1. Gara 4 è in programma a Milano mercoledì 26 marzo alle 20.30 mentre l’eventuale gara 5 sarà ancora domenica prossima 30 marzo all’Eurosuole Forum.

Dopo la delusione di Coppa la squadra ha reagito ottenendo il diciottesimo successo casalingo su diciannove incontri disputati all’Eurosuole Forum in tutte le competizioni stagionali vale il 2-1 per la Cucine Lube Civitanova nella serie dei Quarti di finale Play Off contro l’Allianz Milano. Decisivi gli innesti a partita in corso di Dirlic e Gargiulo. In crescendo Nikolov, MVP con 22 punti (1 ace e 4 muri), in doppia cifra anche Bottolo (16). Top scorer del match l’opposto rivale Reggers (25 punti). Per lo schiacciatore bulgaro Mvp del match: «La squadra è riuscita a fare delle cose veramente strepitose in attacco e in battuta, e questa è stata sicuramente la chiave della partita, anche perché con questi fondamentali siamo riusciti a sopperire alle difficoltà che soprattutto io ho accusato in ricezione. Questa è la prima volta che mi trovo in vantaggio in una serie Play Off da quando sono alla Lube, mercoledì a Milano dovremo comunque scendere in campo come se fossimo 0-0 nel computo dei match».

Conferma il buon momento complessivo di forma la Megabox Vallefoglia che, nella gara di andata dei playoff per la conquista di un posto di Challenge Cup, vince a Bergamo 3-0 con una prova autoritaria e di qualità. Il ritorno domenica prossima alle 17 al Palamegabox con eventuale Golden Set stabilirà la squadra che passerà il turno. Vittoria esterna anche per Chieri a Perugia mentre Pinerolo ha battuta la Uyba in rimonta. Nei playoff scudetto in gara 1 al meglio delle 5, Conegliano domina su Novara e Milano su Scandicci.

La Cbf Balducci Macerata continua a vincere essendo passata anche sul campo Altafratte Padova. La squadra di Lionetti si è imposta 3-1 ma la medesima affermazione anche della capolista Omag San Giovanni in M. a Trento rende il match infrasettimanale di mercoledì quello decisivo. Se le romagnole dovessero battere Melendugno in casa sarebbe A1 e per la Cbf Balducci il cammino proseguirebbe con i playoff. Le arancionere ospiteranno Cremona alle 20.30 al Fontescodella.

In A3 Maschile la The Begin Ancona nel secondo match dei playout va vicino al successo sul campo di Campobasso ma cede al tiebreak