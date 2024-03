Pallavolo, la Cucine Lube comincia la corsa allo scudetto numero 8

CIVITANOVA – Poco tempo per recuperare dopo la vittoria a Verona che ha consentito alla Cucine Lube di chiudere al 4’ posto la Superlega.

Mercoledì 6 marzo alle 20.30 all’Eurosuole Forum comincia la serie dei Quarti di finale sulla distanza delle 5 partite tra i cucinieri e i brianzoli della Mint Vero Volley che hanno estromesso la Cucine Lube dalla corsa alla Coppa Italia. Nella storia gloriosa del club biancorosso è dalla stagione 2014/15 che la Lube non si ferma ai quarti essendo sempre stata protagonista nel finale di stagione.

Per agevolare la partecipazione del pubblico all’Eurosuole Forum che di mercoledì non è facilissimo, la società lancia una promozione riservata alle società di pallavolo di Marche e Abruzzo. Gli atleti, allenatori e dirigenti (tutti i tesserati Fipav) potranno assistere al match a prezzi agevolati. Riduzioni anche per accompagnatori e genitori. La serie poi proseguirà domenica 10 a Monza con diretta su RaiSport, quindi domenica 17 marzo ancora a Civitanova e, se dovesse essere necessario ricorrere a gara 4, si giocherà domenica 24 marzo mentre l’eventuale gara 5 mercoledì 27 marzo 2024.

Gli accoppiamenti del tabellone degli altri quarti di finale vede nella parte alta anche l’incrocio tra i campioni d’Italia uscenti di Trento e Modena la cui Gara 1 sempre mercoledì alle 20.30 sarà in diretta su Raisport. Nella parte bassa si giocano Perugia-Verona e Piacenza-Milano.

Dal 31 marzo scatteranno le due serie di semifinale sempre sulla distanza delle 5 partite. Le due squadre perdenti le Semifinali Scudetto disputano la Finale 3° Posto con la formula delle 3 partite vinte su 5. La vincente è qualificata alla Champions League 2024/2025. La perdente è qualificata alla CEV Cup 2024/2025. La serie di finale comincerà il 18 aprile con eventuale gara 5 sabato 1 maggio 2024. Cisterna e Padova parteciperanno invece al Play Off 5° Posto assieme alle quattro squadre eliminate dai Quarti di Finale. L’ultima al termine della stagione regolare, Farmitalia Catania, retrocede in Serie A2. In vacanza invece Taranto.

In campo mercoledì per il turno infrasettimanale di A1 Femminile anche la Megabox Vallefoglia di coach Pistola reduce dal successo interno su Trento dell’ex CT azzurro Davide Mazzanti. Le biancoverdi saranno di scena alle 20.30 al PalaWanny di Firenze per proseguire la corsa ai playoff. In caso di successo pieno la prima storica qualificazione alla post season sarebbe pressoché certa.