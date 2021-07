Pallavolo, la Cucine Lube dà i numeri

La scelta del numero di maglia non è mai un dettaglio per uno sportivo e, tra scaramanzia, profilo social e sponsor tecnici, più sale il livello più il numero pesa. Zaytzev ritrova il 9. Juantorena si tiene il 5

CIVITANOVA MARCHE – Le divise ancora dello sponsor tecnico Joma hanno un padrone definito perché il roster di coach Blengini ha scelto il proprio numero di maglia che sarà poi oggetto del merchandising per la società.

La partenza di Leal ha liberato il numero 9 tanto caro allo “Zar” Ivan Zaytzev. L’opposto umbro, nella precedente avventura in biancorosso, aveva sulla schiena il 5, che è ormai una seconda pelle per il capitano Osmany Juantorena. Lo schiacciatore italo-cubano lo considera il suo numero fortunato e vuole tenerlo fino al termine della carriera. Solo una casualità il 2 dello schiacciatore Jiri Kovar. Discorso analogo per il centrale Robertlandy Simon, fedele al 13, e per Luciano De Cecco, che da anni si tiene stretto il 15 senza particolari motivi. Enrico Diamantini si presenterà al via con il 12 che indossava nelle giovanili. Pure il libero Fabio Balaso vuole andare avanti con il numero 7, quello dei primi tuffi in carriera. Quasi una religione l’inseparabile maglia 17 del centrale Simone Anzani. Un fan di NBA come lo schiacciatore Marlon Yant non può che confermare la scelta della prima annata in Italia, la maglia 23 di Michael Jordan e LeBron James. Per il libero Andrea Marchisio il 4 è un tributo alla maglia con cui giocava suo padre.

Tra i nuovi lo schiacciatore Ricardo Lucarelli avrà l’8 come i suoi cari. Premiato come MVP del torneo studentesco a stelle e strisce, il giovane opposto portoricano Gabi Garcia Fernandez arriva da “numero uno” della lega statunitense. A Civitanova lo attende proprio la casacca 1. Per il giovane centrale Rok Jeroncic il 6 è un omaggio al nonno. Evocativo il 3 del palleggiatore Daniele Sottile, una “scelta legata a bellissimi ricordi”.

Di seguito i numeri di maglia della Cucine Lube Civitanova 2021/22

1 Gabi GARCIA FERNANDEZ

2 Jiri KOVAR

3 Daniele SOTTILE

4 Andrea MARCHISIO

5 Osmany JUANTORENA

6 Rok JERONCIC

7 Fabio BALASO

8 Ricardo LUCARELLI SANTOS DE SOUZA

9 Ivan ZAYTSEV

12 Enrico DIAMANTINI

13 Robertlandy SIMON

15 Luciano DE CECCO

17 Simone ANZANI

23 Marlon YANT