Pallavolo, La Cucine Lube deve completare il roster

In attesa degli ultimi colpi di mercato per la prossima stagione, parola alla rivelazione Mattia Boninfante, impegnato in Nazionale negli Stati Uniti

CIVITANOVA – Dopo la soddisfazione della Coppa Italia conquistata da alzatore della Cucine Lube Civitanova e di un campionato terminato solo in Finale Scudetto, il palleggiatore Mattia Boninfante sta vivendo la VNL esordendo con la maglia della Nazionale Italiana Seniores in una kermesse ufficiale. L’alzatore cuciniero stila un bilancio soddisfacente di un’esperienza chiusa con l’Italia al quarto posto dopo la tappa canadese.

«Per me questa è un’annata soddisfacente, ricca di step – dice il giovane palleggiatore -. Avere grande spazio nella massima serie mi ha gratificato molto, ma anche le emozioni viscerali che si provano quando si indossa la maglia azzurra e si rappresenta l’Italia sono davvero intense. Imparagonabili, speciali».

La Nazionale è una grande famiglia. «Mi sono sentito subito a mio agio – aggiunge – e conoscevo già la maggior parte già dei ragazzi, non solo i compagni della Lube. Con qualcuno di loro mi sento da tanti anni, quindi l’integrazione è stata facile e naturale. D’altronde nell’Italvolley ho incontrato solo persone gentili e simpatiche, con cui è bello lavorare e passare del tempo in palestra”. “In Canada il livello dei giocatori era alto e le gare equilibrate, il rodaggio delle squadre forse non era ancora completo trattandosi solo della prima tappa».

Il DG Cormio ha fatto i complimenti al suo palleggiatore per la prestazione in Nazionale. «Sono stato chiamato in causa e ho dato il massimo cercando di fornire un buon contributo al gruppo. Siamo stati bravi come squadra in Quebec ad affrontare uniti i momenti duri. Ce ne sono stati, ma in gran parte li abbiamo superati vincendo tre gare su quattro. Il collettivo ha alti margini di crescita. l’Italia al completo è una delle squadre più forti al mondo».

Boninfante ha affrontato i nuovi compagni Noa Duflos-Rossi e Pablo Kukartsev, alla Lube.

«Mi hanno fatto un’ottima impressione anche caratterialmente. Ci siamo presentati perché non ci conoscevamo e devo dire che l’impatto è stato subito positivo con entrambi. Noa ha giocato un po’ il secondo e il terzo set per la Francia e ci ha subito fatto vedere le sue qualità, un talento raro per uno schiacciatore così giovane. Nella sfida con l’Argentina abbiamo sofferto gli attacchi di Pablo, bravo a farci sudare e a mettere in discussione l’inerzia del match confermandosi un grande giocatore di esperienza che può darci tanto».

Kukartzev è il 2’ volto nuovo dei cucinieri dopo il giovanissimo francese Duflos-Rossi ma la società è al lavoro. Serve di certo un centrale.