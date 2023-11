Pallavolo, Cucine Lube e Megabox cadono in trasferta

Sconfitta 3-0 sia per gli uomini di Blengini a Milano in Superlega che per le ragazze di Pistola in A1F a Firenze. Vittoria piena in A2 per la Cbf Balducci Macerata e per la Yuasa Grottazzolina. In A3 in testa le due marchigiane

GROTTAZZOLINA – Stop pesante per la Cucine Lube sul campo dell’Allianz Milano. Netto 3-0 per la squadra di casa alla prima vittoria in questa stagione, che regola la formazione di Blengini apparsa sottotono in tre set (25-21, 27-25, 25-21) con i biancorossi troppo nervosi e imprecisi, dai nove metri nel primo set, in contrattacco nel secondo. A premiare i milanesi sono le percentuali d’attacco. Decisivo il rientro tra i milanesi del palleggiatore titolare Paolo Porro in cabina di regia. MVP del match è il secondo opposto dell’Allianz Ferre Reggers, autore di 15 punti con il 65% in attacco, un ace e un muro. Sul fronte biancorosso c’è il grande rammarico per il black-out sul +2 (19-21) nel primo set e per non essere mai riusciti a trovare allunghi importanti nelle fasi favorevoli. Adis Lagumdzija chiude il confronto da top scorer con 16 sigilli, mentre Alex Nikolov si ferma a 15. Mercoledì 15 novembre alle ore 20.30 all’Eurosuole Forum il calendario propone la prima chance di riscatto contro la Farmitalia Catania penultima.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia penalizzata dalle assenze, fuori Mingardi e Mancini, incassa la 4’ sconfitta consecutiva in casa della Savino del Bene Scandicci (3-0). Già a pieno organico sarebbe servita un’impresa ma a ranghi ridotti occorreva innanzitutto fare bella figura e reagire. Così è stato. Domenica arriva Novara capolista a pari merito con Conegliano. Precipita in zona salvezza la Megabox.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata allunga a 5 la striscia positiva regolando la neopromossa Pallavolo C.B.L. Costa Volpino (3-0) in un pomeriggio tranquilllo e poco più di un’ora di gioco. Prima dell’incontro, coach Saja ha ricevuto il premio come miglior allenatore della scorsa serie A2 dalle mani del direttore della Lega Pallavolo Serie A, Enzo Barbaro. Vittoria mai in discussione con l’opposto Stroppa subentrata nel 2’ set a meritare il titolo di Mvp. Secondo posto in classifica confermato per le arancionere alle spalle di Montecchio.

In A2 maschile la Yuasa Battery Grottazzolina suona la sesta vincendo nell’anticipo anche contro la temibilissima Tinet Prata di Pordenone nello scontro diretto per il vertice del girone Blu. In un PalaGrotta tutto esaurito i ragazzi di Ortenzi hanno offerto una prova maiuscola (3-1) con 23 punti di un sempre positivo Breuning. In classifica Grottazzolina guida con 3 punti di vantaggio su Siena e 4 sui friulani battuti sabato.

In A3 maschile girone Blu tutto facile per la Smartsystem Fano che schianta Casarano 3-0 con parziali a 14-14-19 riprendendo la marcia dopo il passo falso a Sorrento. La Banca Macerata invece continua a vincere anche in trasferta imponendosi a Lagonegro al tiebreak. In classifica guida Macerata con un punto di vantaggio su Fano e due su Lagonegro