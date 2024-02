Pallavolo, la Cucine Lube può essere tra le 4 grandi d’Europa

CIVITANOVA – Dopo la pesante sconfitta in Superlega per mano della Gas Sales Bluenergy Piacenza, la Cucine Lube Civitanova si rituffa nella corsa Champions ospitando mercoledì 28 febbraio alle 20.30 l’Halkbank Ankara di Nimir e Ngapeth. L’impresa di una settimana fa in Turchia mette i cucinieri nella condizione di vantaggio e di poter essere padroni del proprio destino

Per coach Blengini: «La sfida di Champions League sarà decisiva ed essendo tale dovremo affrontarla come se fosse una partita secca, quindi senza pensare alla partita di domenica scorsa né tanto meno a quella dell’andata giocata mercoledì scorso in Turchia».

Nella partita di andata brillò in particolare la stella di capitan De Cecco, in grado di innescare tutti i giocatori creando problemi ai padroni di casa con manovre d’attacco imprevedibili (57% di positività contro il 45%). Civitanova meglio a muro dei turchi, (8 a 6 i vincenti) e tra i marcatori gran serata con 17 punti ciascuno per Nikolov e Yant, 14 per Lagumdzija. In doppia cifra anche Chinenyeze. Per gli avversari il peso offensivo è gravato sul top scorer Nimir autore di 24 punti con 4 ace mentre Ngapeth offrì una prestazione a corrente alternata. Per la Cucine Lube il successo nell’andata dei quarti è un risultato che negli ultimi anni poche volte si è verificato e mette i biancorossi nella condizione di dover vincere almeno due set per qualificarsi. Anche in caso di sconfitta al tiebreak, infatti, passerebbero il turno. In caso di sconfitta 0-3 o 1-3 invece sarebbe necessario il Golden Set. Il club ha in bacheca due Champions League, l’ultima vinta nel 2019. Nelle ultime tre edizioni il club ha incassato tre eliminazioni ai quarti e la Lube può tornare, quindi, tra le migliori quattro d’Europa.

Chi vince se la vede con la vincente del quarto tra la Itas Trentino e i tedeschi di Berlino match che si giocherà giovedì 29 con Michieletto e compagni che hanno vinto agevolmente in Germania 3-0 all’andata con parziali a 18-17-17.

Domenica 3 marzo alle ore 18 poi ultimo turno di Regular Season, con gli uomini di Blengini che affronteranno una trasferta complicata al Pala Agsm AIM contro Rana Verona, team scaligero che ha un punto di ritardo e mira al sorpasso ma per questo c’è tempo.