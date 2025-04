Pallavolo, la Cucine Lube è in finale scudetto

I cucinieri battono Perugia per la 3’ volta consecutiva ancora al PalaBarton e volano in finale contro Trento. Si comincia domenica 27 aprile. Nella serie da 2-0 a 2-3. Vittoria 1-3 nella decisiva gara 5 in un palas umbro sold-out

CIVITANOVA – Non c’è due senza tre e la Cucine Lube l’ha fatto di nuovo. Vittoria a Perugia e finale scudetto conquistata. Apoteosi biancorossa al PalaBarton di Perugia dove la macchia rossa dei tifosi marchigiani sembrava un faro nel bianco dei supporter locali. Ancor di più ha fatto la squadra di Medei. Perso il 1’ set ai vantaggi subendo la rimonta, i cucinieri hanno ribaltato il match vincendo 3-1 e guadagnandosi un meritatissimo ultimo atto.

Per la società del patron Giulianelli si tratta della Finale Scudetto n.10 raggiunta ora dal Club marchigiano nella sua storia. Capitan Fabio Balaso e compagni blindano anche la partecipazione alla CEV Champions League 2026. L’ultimo step per il titolo, al meglio delle cinque partite, si aprirà domenica 27 aprile alle ore 18, alla ilT quotidiano Arena, contro l’Itas Trentino, che ha eliminato in tre match nell’altra Semifinale la Gas Sales Bluenergy Piacenza al termine di confronti molto accesi e combattuti.

A fare la differenza i 17 ace della Lube, 7 di Bottolo, MVP con 16 punti come Nikolov, mentre Lagumdzija chiude da top scorer a quota 18. Tra i padroni di casa in doppia cifra Ben Tara (15), Ishikawa (13) e Solé (10).

Il primo set si apre con una Lube sul pezzo, capace di volare sul +4 (17-21) con le battute di Poriya, entrato in corsa, e con le prodezze dei compagni, ma termina con il recupero beffardo dei padroni di casa dopo l’innesto di Plotnytskyi per Ishikawa. Gli umbri la girano con due ace di Ben Tara (24-23) per poi chiudere con Semeniuk alla sesta palla set (29-27) e il 65% in attacco. Nel secondo atto la Lube costruisce subito un doppio break e prende il largo con una serie al servizio di Bottolo (5 punti nel set e 2 ace) sfruttando anche gli errori della Sir (13-21). A chiudere ci pensa un irruento Nikolov (19-25), con la Lube che sale al 65% di positività. Nel terzo set i 5 ace biancorossi e un attacco costante mettono in seria difficoltà il team di casa, che reagisce con Ben Tara (6 punti), ma cede 17-25 sotto i 9 siluri di Lagumdzija (73%). Nel quarto set Perugia schiera Ishikawa e Plotnytskyi. Sul 13-13 Ben tara esce per i crampi. Sul 20-18, la serie al servizio di Bottolo gela il PalaBarton Energy (20-23). La Lube va in Finale sulla battuta out di Perugia (22-25).

Per coach Medei: «Al di là della partita odierna, ritengo che in questa serie la Lube abbia compiuto un’impresa incredibile, perché riuscire a rimontare dallo 0-2 contro una squadra forte e attrezzata come Perugia è davvero complicatissimo. Tutti noi siamo stati straordinari. Questa è stata la vittoria di chi non si piange addosso, di chi cerca sempre le soluzioni e fa il massimo con quello che ha, credendo fortemente nei propri mezzi. Abbiamo fatto un capolavoro e adesso in finale proveremo a farne un altro. Sono felicissimo, anche per i nostri magnifici tifosi che ci hanno sostenuto e ci supportano sempre. Adesso testa a Trento, che dovremo affrontare mantenendo questa mentalità».