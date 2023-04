Pallavolo, la Cucine Lube si prepara alla semifinale contro Milano

CIVITANOVA – Reduci dalla brillante vittoria casalinga di Gara 5, decisiva per chiudere la rimonta da 0-2 a 3-2 nella serie dei Quarti contro la WithU Verona, i campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova vogliono prepararsi al meglio per l’esordio stagionale nelle Semifinali al meglio delle cinque partite dei Play Off Scudetto Credem Banca.

Al termine di gara 5 tra la vincitrice della regular season Sir Safety Susa Perugia e l’ottava Allianz Milano, l’hanno spuntata a sorpresa i lombardi che dunque affronteranno i cucinieri nella serie al meglio delle 5 partite a partire da giovedì 13 aprile alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Domenica gara 2 a Milano poi mercoledì 19 aprile gara 3 nelle Marche dove si giocherà anche l’eventuale gara 5, martedì 25 aprile. Le partite infrasettimanali interne sicuramente non aiutano il botteghino ma chi tifa Cucine Lube saprà essere presente. Perugia era considerata la squadra da battere considerando la qualità e profondità del suo roster e invece nell’ultimo atto l’ha spuntata con merito Milano che ha vinto gara 5 per 3-1 al PalaBarton di Perugia. L’altra semifinale è tra Trento e Piacenza.

La Cucine Lube affronta la sua settima Semifinale di fila dopo aver vinto gli ultimi tre Scudetti assegnati e aver conquistato quattro degli ultimi cinque tricolori nell’albo d’oro della SuperLega Credem Banca. Nella storia del Clubcucinieo si tratta dei Play Off Scudetto numero 26 su 28 stagioni nel massimo campionato, con 7 titoli di Campione d’Italia ed è in semifinale per la 19’ volta. Dopo l’argento alla Del Monte® Supercoppa e le eliminazioni nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia e CEV Champions League, il team campione d’Italia, approdato alla seconda fase come quarta testa di serie, continua la difesa del titolo.

Comincia la corsa playoff anche per Med Store Tunit Macerata nel Girone Bianco di serie A3 maschile. Si gioca mercoledì 12 alle ore 20.30 ospite della WiMORE Parma al PalaRaschi. I biancorossi incontrano un avversario in forma, che in campionato ha saputo mettere in difficoltà gli uomini di coach Gulinelli e che ha chiuso la Regular Season al sesto posto dopo aver battuto Mirandola in trasferta nell’ultima giornata. La Med Store Tunit si sta preparando a questo primo appuntamento di Play-Off con l’obiettivo di arrivare fino in fondo ma con la consapevolezza di dover dare il massimo per passare il turno.

Domenica 16 aprile alle 19 al PalaAllende di Fano, invece, comincia lo spareggio promozione per salire in A2 maschile tra la Vigilar e la Sieco Impavida Ortona. Si gioca al meglio delle tre partite.

Sempre domenica (16 aprile) ma alle 17 al Palacarnaroli di Urbino cominceranno i playoff per la Challenge Cup in A1 femminile della Megabox Vallefoglia contro la Wash4Green Pinerolo con gara 2 a campi invertiti il mercoledì successivo.