Pallavolo Serie A, la Cucine Lube fermata dal Covid. I risultati delle altre marchigiane

Rinviata la partita dei cucinieri con Siena. Sconfitte In A1F sia la Megabox Valefoglia che la Cbf Balducci. Successo prestigioso in A2M per la Videx Grottazzolina contro Bergamo. Fano a valanga su San Donà

CIVITANOVA – Dopo l’impegno in Cev Champions era tutto pronto per il match di Superlega della Cucine Lube Civitanova contro l’Emma Villas Aubay Siena e invece i biancorossi si sono dovuti fermare a causa di 4 casi di positività nel gruppo squadra.

In A1 Femminile sconfitte entrambe le marchigiane: la Cbf Balducci Macerata in crisi di risultati, cade anche contro Casalmaggiore del coach di Montemarciano Andrea Pistola. Per le arancionere è il 6’ stop consecutivo ma arrivano notizie positive per una prestazione in decisa crescita che non ha fruttato punto solo per alcune ingenuità della squadra di Paniconi nel finale del 2’ e 4’ set.

Niente anche per la Megabox Vallefoglia che, pur ritrovando capitan Kosheleva, ha perso 3-1 sul campo del Volley Bergamo perdendo contatto dalle zone importanti della classifica.

In A2 maschile successo di prestigio per la Videx Grottazzolina che al PalaGrotta ha superatola Agnelli Bergamo del coach falconarese Gianluca “Ciccio” Graziosi: 25-20; 25 – 20; 23– 25; 25–22, gran protagonista della scorsa stagione e attuale seconda forza del campionato alle spalle della capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

In A3 maschile la Med Store Tunit si arrende a Garlasco 1-3. L’ex-biancorosso Giannotti fa passare una brutta domenica alla sua ex squadra, trascinando i suoi ad una vittoria in rimonta. Macerata infatti era passata in vantaggio e poi nel quarto set è andata un soffio dal pareggio, che avrebbe rinviato la partita al tie break, ma ha sprecato il vantaggio acquisito lasciandosi recuperare e ribaltare dagli avversari. Ora Garlasco ha raggiunto proprio i biancorossi a quota 11, la Med Store Tunit proverà quindi a ripartire dalla prossima sfida, la trasferta di Mirandola e lasciarsi alle spalle questa sconfitta.

Non conosce ostacoli la corsa della Vigilar Fano che, davanti ad un Palas Allende gremito, conquista la settima vittoria consecutiva in campionato. Vittima di turno è stato il San Donà di Paolo Tofoli che solo a sprazzi è riuscito ad impensierire la formazione allenata da Maurizio Castellano. I parziali a 17-23-21 evidenziano la superiorità dei fanesi.