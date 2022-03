Pallavolo, la Cucine Lube cade a Modena. Out Yant

Si ferma a 8 vittorie consecutive la striscia in campionato per i cucinieri. Stop per la Megabox, la Videx perde la finale di Coppa Italia al tiebreak. Bene la Cbf Balducci, il libero Bresciani MVP

CIVITANOVA – La Cucine Lube è caduta a Modena conoscendo la prima sconfitta del girone di ritorno e perdendo Yant. Lo schiacciatore cubano uscito malconcio è a rischio per il match di Champions League.

Con Kovar e Juantorena ancora indisponibili, coach Blengini ha dovuto prima inserire Gabi Garcia fuori ruolo e poi spostare Zaytzev in diagonale a Lucarelli. Lo staff sanitario è al lavoro per recuperare il giovane cubano le cui condizioni vengono monitorate costantemente.

In campionato a rischio ora il 2’ posto che sarebbe fondamentale nel cammino playoff alle spalle di Perugia che, a Bologna, ha trionfato in Coppa Italia.

Nulla da fare per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a Perugia nello scontro diretto. La sconfitta per 3-1 complica ulteriormente la lotta per rimanere in massima serie ma, senza la capitana Kosheleva out per l’infortunio al ginocchio, la rincorsa è tutta in salita e le biancoverdi non sono favorite.

Ha onorato al meglio l’impegno nonostante fosse ininfluente per la sua classifica la Cbf Balducci Macerata che in A2 femminile ha superato Olbia vendicando la sconfitta dell’andata e chiudendo in bellezza il girone A. Le ragazze di Paniconi agli ottavi di finale dei playoff incontreranno Soverato. Si gioca domenica 20 marzo a Macerata, poi gara 2 a Soverato mercoledì 23.3 ed eventuale “bella” a Macerata domenica 27.3

In A3 maschile la Coppa Italia l’ha vinta la Tinet Prata di Pordenone che ha battuto al tiebreak la Videx Grottazzolina. Sotto 0-2 la squadra di Ortenzi ha saputo allungare il match al tiebreak per poi cedere nel finale punto a punto. Una vera beffa.