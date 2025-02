Pallavolo, la corsa della Cbf Balducci alla A1

MACERATA – La corsa della Cbf Balducci nella Pool Promozione del campione di serie A2 Femminile partirà dopo il weekend di sosta per la Final Four di Coppa Italia. Le squadre classificate dal 1’ al 5’ posto di ciascuno dei due gironi si sono qualificate per affrontare le 5 formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. Si manterranno tutti i punti conseguiti nella Regular Season, con una classifica iniziale che definisce le gerarchie ma non il destino: San Giovanni in Marignano (46), Busto Arsizio (43), Messina (42), Macerata (42), Trento (38), Brescia (32), Cremona (32), Padova (31), Melendugno (31) e Costa Volpino (29). L’ultima giornata è prevista per sabato 29 marzo. La vincente della Pool è promossa direttamente in Serie A1. Le squadre dalla 2’ alla 5’ posizione della Pool Promozione accederanno ai Playoff Promozione e si affronteranno in semifinale da disputarsi al meglio delle tre gare con abbinamenti 2’-5’ e 3’-4’. Le squadre classificate dal 6’ al 10’ posto saranno invece già in vacanza. Le vincenti delle semifinali si fronteggeranno sempre al meglio delle tre gare nella finale che darà diritto al secondo slot Promozione, con l’eventuale Gara 3 in programma l’ultimo weekend di aprile. Stessa formula anche per la Poule Salvezza che definirà le 4 retrocesse in B1.

Si parte domenica 16 febbraio con la Cbf Balducci che sarà sul campo dell’Itas Trentino di coach Davide Mazzanti. Poi subito il primo dei turni infrasettimanali mercoledì 19 febbraio in casa contro Melendugno per poi bissare domenica 23 sempre al Fontescodella contro Altefratte Padova. Anticipo a sabato 1 marzo per la trasferta in casa dell’Esperia Cremona e chiusura del mini girone di andata domenica 9 marzo in casa contro la Futura Busto Arsizio, per una veloce ripartenza già il mercoledì seguente 12 marzo contro Trentino. Trasferta in Puglia a Melendugno domenica 16, quindi la domenica successiva 23 a Padova prima di un altro infrasettimanale mercoledì 26 marzo contro Cremona chiudendo poi la contesa il 29 marzo a Busto Arsizio.

Per il pubblico maceratese tre turni infrasettimanali non sono una buona notizia considerando che la domenica pomeriggio l’affluenza al palasport è sempre inevitabilmente maggiore. Male, quindi per il tifo, per la società e per il botteghino. Bene per la squadra che evita viaggi a metà settimana.