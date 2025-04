Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata torna in serie A1 Femminile

MACERATA – E’ tutto vero: la Cbf Balducci è nuovo in serie A1! Le arancionere, espugnando il PalaRescifina di Messina battendo per 3-1 l’Akademia Sant’Anna in Gara 2 di Finale, tornano nel massimo campionato dopo due stagioni in A2. Sotto 1-0 per merito di una Messina che ha giocato un primo set perfetto, le arancionere sono venute fuori alla distanza con una partita di grande sacrificio e determinazione imponendosi 3-1 e facendo partire una festa meritata. Entusiasmo alle stelle anche al Fontescodella di Macerata, dove centinaia di tifosi arancioneri hanno seguito la gara al maxischermo appositamente allestito. La MVP della Finale Playoff è la regista Asia Bonelli, determinanti gli 11 muri arancioneri, in doppia cifra Decortes (17), Battista (16) e Bulaich (12). Non bastano i 21 di Diop e i 20 di Rossetto per Messina.

Raggiante coach Lionetti a fine partita ha fatto i complimenti a tutti, squadra e tifosi: «Vorrei fare i ringraziamenti a delle persone che secondo me meritano, innanzitutto volevo ringraziare la società, i 3 soci Massimiliano Balducci, Pietro Paolella e Maurizio Storani, perché comunque grazie a loro che insomma riusciamo a fare quello che facciamo, grazie a Lucia Bosetti, grazie agli sponsor, grazie ai tifosi che ci sostengono poi a cascata volevo ringraziare tutto lo staff».

La palleggiatrice Asia Bonelli, Mvp del match come in gara 1 ha aggiunto: «Sono felicissima, è difficile descrivere questo momento, non sto ancora realizzando. Sono contenta perché è una vittoria che ci siamo meritate dopo tutto il grande lavoro in palestra. Siamo un gruppo unito, la squadra si merita questa vittoria. Il titolo di MVP? Non me l’aspettavo e mi fa molto piacere, ma ora penso solo a godermi questo momento con tutta la squadra e lo staff».

Per la Cbf Balducci Hr Volley missione compiuta, quindi. Dopo tre anni, era il maggio 2022, Macerata torna tra le grandi della massima serie femminile avendo meritato una promozione che viene da lontano. Viene intanto dalla voglia di un pool di aziende guidato dalla passione della famiglia Balducci e della Cbf Balducci Group di credere nel progetto della Hr Volley e di voler tenacemente dimostrare che questo territorio può stare tra le grandi. Dopo la retrocessione immediata nella stagione 22/23 successiva alla promozione, l’idea è sempre stata quella di riprovarci. Vincente l’idea in estate di puntare su coach Valerio Lionetti che, dopo aver vinto tutto da vice di Santarelli all’Imoco Conegliano, ha deciso di mettersi in gioco da capo allenatore, portando la propria mentalità vincente. Accanto a sé il giovane e bravo coach calabrese ha voluto un vice di valore come Luca Martinelli tornato alla serie A dopo qualche anno al lavoro nel settore giovanile della Nova Volley Loreto e Nicola Bacaloni, altro coach di sicuro valore. Il mix tecnico ha gestito al meglio un gruppo arancionero unito con le conferme di capitan Fiesoli, Bresciani, Bonelli, Mazzon, Busolini, Morandini e alcuni volti nuovi come la top scorer della passata stagione l’opposta Clara Decortes, le schiacciatrici Battista e Bulaich unica straniera del roster, la centrale Caruso Sanguigni, Orlandi e poi Alloui arrivata a stagione in corso dopo l’addio a Braida. In Regular Season la Cbf Balducci ha sofferto gli scontri diretti a novembre con due sconfitte in fila proprio a Messina e in casa con San Giovanni in M., a dicembre a Costa Volpino bestia nera di molte squadre, e a Santo Stefano in Romagna. La Pool Promozione è stata invece la cavalcata di una squadra che ha acquisito sul campo le sue certezze, ottenendo 26 punti su 30 e perdendo l’ultima ininfluente partita a Busto Arsizio. Eliminata Trento in semifinale a gara 3, poi prestazione maiuscola in finale.