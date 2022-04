Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata è a un passo dalla finale

Grazie al successo sul campo del Talmassons per 3-0 la squadra di Paniconi mercoledì 27 Aprile, in casa, ha l’occasione per chiudere la serie e approdare all’ultimo atto

MACERATA – «La squadra sta dimostrando una maturità e una continuità di prestazione perfino inattesa e, solo grazie a questi elementi, sta giocando benissimo vincendo partite molto impegnative come quella di sabato sera». Ecco parole e musica di coach Luca Paniconi, tecnico della Cbf Balducci Macerata che si gode il successo nell’andata della semifinale dei playoff promozione di serie A2.

La squadra si è imposta col massimo scarto giocando una partita attenta, di alto profilo in tutti i fondamentali e tenendo sempre sotto controllo un avversario che si è confermato di valore e che alla lunga ha perso un po’ di mordente.

«Sapevamo che ci sarebbe voluta una prestazione di alto profilo per uscire vincitori da questa partita – insiste Paniconi – perché Talmassons ha fatto a mio avviso una buona partita, confermando di avere due ottime schiacciatrici, un buon opposto e un collettivo interessante».

L’impressione è che la Cbf Balducci abbia controllato bene col muro-difesa le qualità offensive delle avversarie concedendo qualcosa solo all’ex Lardini Cogliandro ma mettendo in costante difficoltà, anche grazie ad una buona distribuzione di Ricci, la seconda linea avversaria. Quattro attaccanti marchigiane in doppia cifra con la sola Pizzolato un po’ in difficoltà.

In un contesto così è emersa ancora una volta la qualità e la classe del libero Bresciani.

«Sono state tutte brave – insiste il tecnico – perché hanno fatto quello che serviva alla squadra. Bresciani ha fatto alcuni salvataggi incredibili e inattesi».

Ora le arancionere hanno un grande vantaggio ma non è finita.

«Dobbiamo sfruttare questo successo e provare a chiudere la serie mercoledì sera per non dover tornare a giocarci la qualificazione ancora in trasferta – conclude Paniconi – e sono convinto che il nostro pubblico, anche se la serata è infrasettimanale ci darà una grossa mano».