Pallavolo, la CBF Balducci batte anche Sassuolo

Terza vittoria in 7 giorni per la squadra di Paniconi che si conferma in 3’ posizione onorando al meglio l’ultimo impegno casalingo della sua Pool Promozione. Ora due trasferte poi i playoff, squadra in fiducia

MACERATA – Il ciclone CBF Balducci Macerata si abbatte anche sulla Green Warriors Sassuolo, unica formazione non ancora affrontata e battuta in questa Pool Promozione. Prestazione non trascendentale della squadra di Paniconi ma molto concreta con Lipska mvp a mettere giù i palloni importanti. Decisivo l’ingresso di Galletti in regia a metà del 3’ set per recuperare il gap e guidare la squadra al successo. Prestazione dominante a muro, 14 di squadra, 6 di Giulia Mancini contro le grandi altezze della top scorer della A2 Antropova.

Il momento decisivo del match è stato forse il finale del 1’ set con le emiliane capaci di allugnare 20-23. Macerata annulla tre set point con un parziale di 4-0. La CBF al 2’ set point chiude con il muro Mancini 27-25. Il 2’ set è molto equilibrato con le squadre che vanno a braccetto ma nel momento che conta, il finale, Sassuolo fatica sul cambio palla e la CBF prende il vantaggio (23-20). Peretti mura Antropova e chiude 25-21. Nel 3’ set Macerata accusa un calo e Paniconi pesca l’asso dalla panchina rappresentato dalla sua regista di riserva. La squadra ritorva il bandolo in attacco, pareggia e si presenta al 20 pari col vento a favore. Il parziale di 5-0 chiude il match 25-20

CBF BALDUCCI HR MACERATA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 5, Martinelli 12, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 12, Pirro, Lipska 17, Peretti , Mancini 11, Maruotti 3, Rita, Galletti 2, Bisconti (L1). All. Paniconi

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pelloni (L2), Falcone (L1), Zojzi, Salinas 3, Busolini 6, Pasquino 4, Aliata, Dhimitriadi 6, Fornari, Spinello, Magazza 1, Ferrari, Civitico 8, Antropova 16, Ariss. All. Barbolini E.

Arbitri: Verrascina e Salvati

Risultato: 27-25 (26’); 25-21 (25’); 25-20 (25’)

Note: Macerata: bv 1 bs 8 muri 14; Sassuolo: bv 2 bs 6 muri 9. Mvp Lipska