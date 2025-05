Pallavolo, la Cbf Balducci piazza un colpo di….Piomboni

MACERATA – Prosegue il mercato della Cbf Balducci Macerata che aggiunge nuovi petali alla sua rosa. Due i nomi ufficializzati nelle ultime ore e si tratta con giocatrici con punti nelle mani. Intanto, Clara Decortes vestirà ancora la maglia del club maceratese avendo rinnovato l’accordo che lega la forte opposta bergamasca al club marchigiano. La giocatrice classe 1996 per 183 cm di altezza, protagonista assoluta dell’ultimo campionato di Serie A2 ha messo in luce ancora una volta tutto il suo talento, trascinando le arancionere verso la vittoria nei Playoff promozione e dimostrandosi di fatto la migliore nel suo ruolo. A parlare sono i numeri: ben 603 punti messi a segno in 33 gare giocate, con un’altissima media del 45% in attacco, una percentuale che la vede saldamente in cima a questa speciale classifica. Anche nella stagione precedente era stata la miglior realizzatrice. Per Clara Decortes si tratterà di un ritorno in campo in Serie A1, categoria in cui è già scesa in campo con le maglie di Brescia (2020) e Roma (2021/22). Esplosività, qualità ed efficienza dell’opposta saranno ancora a disposizione dell’attacco arancionero nella prossima stagione.

«Giocare in Serie A1 è sempre un sogno che si realizza, anche dal punto di vista personale, sono davvero felice di potermi confrontare di nuovo con il massimo campionato e di poterlo fare con la maglia della CBF Balducci HR» – dice Decortes. «Ci siamo conquistate sul campo la promozione con una grande stagione e grazie ad un grande gruppo, non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura, ovviamente con la consapevolezza che ci dovremo impegnare moltissimo, costruendoci delle sicurezze pian piano, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Sarà un anno in cui cercheremo di crescere continuamente, dobbiamo lottare su ogni pallone perché sappiamo che ci aspetta un campionato di livello altissimo: l’obiettivo è farci trovare pronte con al duro lavoro in palestra e trovando il feeling giusto tra di noi».

La novità è invece la schiacciatrice Nicole Piomboni, classe 2005 per 182 cm di altezza. La giovane e talentuosa giocatrice romagnola ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della CDA Talmassons e può vantare già importanti esperienze con le Nazionali giovanili, con cui ha conquistato l’argento all’Europeo Under 20 nel 2024 e il bronzo ai Mondiali Under 19 nel 2023. Con la formazione friulana, Nicole Piomboni ha giocato in Serie A1 nella stagione appena conclusa, mentre nell’anno precedente è stata, sempre a Talmassons, tra le protagoniste della storica promozione nel massimo campionato, ottenuta grazie alla vittoria nei Playoff di Serie A2.

Piomboni si aggiunge agli altri nuovi acquisti, la compagna di reparto finlandese Suvi Kokkonen e la centrale argentina Bianca Farriol. Confermata anche Bonelli in regia mentre sono molti gli addii delle protagoniste della cavalcata che ha portato al ritorno in massima serie. Già ai saluti capitan Fiesoli, Battista, Busolini, Caruso, Morandini, Bulaich, Sanguigni, Orlandi, Allaoui. A questo punto le conferme attese sono quelle Mazzon e dell’intramontabile Bresciani che potrebbe ereditare da Fiesoli i gradi di capitano.