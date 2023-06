Pallavolo, capitan Fiesoli in visita alla sua Cbf Balducci

MACERATA – Capitan Alessia Fiesoli che per la 3’ stagione consecutiva sarà in maglia Cbf Balducci, evidentemente non può stare lontana dalla sua Macerata. Una visita nelle Marche per poi ritornare alla volta a casa sua in Toscana. Il capitano ha voluto riprendere contatto con l’ambiente che la vedrà ancora protagonista per la terza stagione consecutiva. Il momento giusto per un piccolo bilancio dopo la prima fase di estate che ha visto grandi cambiamenti in casa arancionera in vista della prossima stagione di Serie A2 femminile.

«Sono molto soddisfatta della squadra che è stata costruita – dice Fiesoli al termine dell’intenso volley mercato – e anche se è presto per sbilanciarsi perché poi bisognerà creare le giuste dinamiche di gruppo, però posso proprio dire che non vedo l’ora di conoscere da vicino in palestra le mie nuove compagne di squadra, anche perché con molte sarà la prima stagione insieme». Poche conferme, qualche ritorno e molte novità a partire dalla guida tecnica. «Tranne che con Bresciani, Quarchioni e Stroppa con cui ho già avuto precedenti esperienze con la CBF Balducci HR e Mazzon con cui ho giocato a Trento, con il resto della rosa e con coach Saja sarà la prima volta» – aggiunge la capitana arancionera. «L’obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato possibile, sono scaramantica e non mi piace espormi troppo». Il ritorno di un libero tra i migliori per la serie A2 darà una bella mano alla linea di ricezione e di difesa assicurando solidità, personalità e qualità elementi che, per larghi tratti, nella sfortunata stagione scorsa sono mancati alla seconda linea dell’allora tecnico Paniconi.

Inevitabile anche per Fiesoli fare un veloce flashback a ciò che è stato. «Dopo la stagione in Serie A1 che ci ha visto purtroppo non centrare l’obiettivo della salvezza – prosegue la schiacciatrice fiorentina, classe 1994– ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2 mi presenterò motivata, con tanta voglia di vincere, visto che i successi nell’ultimo anno sono stati molto rari e mi è mancato molto assaporare la gioia di una vittoria. Sto lavorando molto per arrivare al meglio al via della stagione in un campionato che si preannuncia davvero tosto». In questi giorni tiene banco il numero delle formazioni che si iscriveranno.

Al momento fatti tutti i conti, considerando le defezioni, le retrocessioni e le decisioni da parte delle formazioni promosse dalla B1, sembrerebbero 20 le squadre destinate al via con due gironi da 10 da costruire secondo il ranking relativo alla scorsa stagione ma c’è ancora tempo per concretizzare la cessione dei titoli sportivi. Per Fiesoli, comunque, «ci sono diverse formazioni competitive, la Serie A2 è un torneo lungo e impegnativo e ci sarà da lottare pallone su pallone».