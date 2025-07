Pallavolo, Boninfante vince il premio di miglior under 23

CIVITANOVA – Grande gioia in casa Cucine Lube Civitanova per l’assegnazione del “Premio Gianfranco Badiali” al palleggiatore biancorosso Mattia Boninfante. Atterrato in Germania dove giovedì esordirà alle Universiadi 2025, il regista cuciniero, votato come miglior Under 23 della SuperLega Credem Banca 2024/25, ha subito accolto con fierezza la notizia del successo personale che per lui va inteso anche come traguardo del team. Il Premio Badiali è dedicato al campione falconarese scomparso prematuramente nel 1988 a causa di un melanoma.

Con l’avvio della tre giorni bolognese per il termine delle trattative e per la presentazione dei calendari della Serie A allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna, ci sarà l’occasione per definire gli ultimi colpi di mercato anche se la Cucine Lube ha definito in anticipo i tre innesti mirati e un ulteriore passo avanti nella campagna di ringiovanimento attuata dal dg Beppe Cormio. La società cuciniera al termine dei sorteggi in Lussemburgo scoprirà inoltre le avversarie della Fase a Gironi di CEV Champions League 2026,

Mercoledì 16 luglio, alle 17, scadrà il termine peri il tesseramento degli atleti della SuperLega.

Il roster dei cucinieri è già chiuso con capitan Fabio Balaso (libero), Francesco Bisotto (libero), Mattia Boninfante (palleggiatore), Mattia Bottolo (schiacciatore), Wout D’Heer (centrale), Noa Duflos-Rossi (schiacciatore), Giovanni Gargiulo (centrale), Poriya Hossein Khanzadeh (schiacciatore), Pablo Kukartsev (opposto), Eric Loeppky (schiacciatore), Alex Nikolov (schiacciatore), Santiago Orduna (palleggiatore), Marko Podrascanin (centrale), Davi Tenorio (centrale). Head coach Giampaolo Medei. Secondo allenatore Francesco Oleni

Il calendaro dei Campionati di Serie A Credem Banca compresa la Superlega è atteso per giovedì 17 luglio.

E’ partita la campagna abbonamenti 2025/26 con le tessere in vendita al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e online sul circuito Vivaticket, valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), Champions League e Coppa Italia. La prelazione consentirà di mantenere la seduta già occupata nella stagione 2024/25. La vendita abbonamenti proseguirà fino alle 12 di sabato 2 agosto. Poi ci sarà la chiusura estiva.