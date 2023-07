Pallavolo, Balaso tra gli impegni con la Nazionale un po’ di riposo

CIVITANOVA M. – Reduce dal quarto posto alla VNL con la maglia della Nazionale italiana, il libero Fabio Balaso, vicecampione della SuperLega Credem Banca con la Lube e campione d’Europa e del Mondo con la selezione azzurra, si gode una breve parentesi di relax prima di ritornare al lavoro per gli imminenti impegni internazionali che riguardano i Campionati Europei e le Qualificazioni Olimpiche. L’atleta raggiungerà il Club solamente a due settimane dal via ufficiale alla massima serie fissato in casa per il 22 ottobre contro Monza

Secondo il libero azzurro e biancorosso Balaso: «Il gruppo della Nazionale vuole dimostrare ancora tanto e vincere il più possibile. In Polonia abbiamo avuto un’ulteriore conferma di potercela giocare con tutti, ma al tempo stesso la prova tangibile che non si può mai abbassare la soglia d’attenzione. Non è semplice, ma il nostro livello tecnico, fisico e mentale dovrà essere sempre al top».

L’intensa estate, quindi, continua e «in effetti un periodo per passare del tempo in famiglia è oro colato. Già il 4 agosto inizierò con la Nazionale l’iter di avvicinamento all’Europeo, nella seconda parte del mese parteciperemo al Torneo Wagner in Polonia, poi ci tufferemo nella competizione continentale in casa. Non è finita qui. Subito dopo ci saranno le Qualificazioni Olimpiche e dovremo farci trovare pronti. Solo a pochi giorni dall’inizio della Regular Season 2023/24 potrò allenarmi con i compagni di squadre della Lube».

Provando a tuffarsi per un momento in SuperLega secondo il libero «penso che Perugia sia una delle favorite grazie all’ossatura quasi immutata. Mi viene spontaneo dire che Civitanova, Modena e Trento saranno protagoniste ma occhio alle emergenti». A Civitanova Balaso avrà il sostegno di Ivan Zaytsev come nei Play Off, «una mossa che darà più equilibro alla squadra, ne abbiamo avuto un assaggio nella lotta Scudetto. I suoi colpi in attacco hanno reso popolare lo Zar in tutto il mondo, ma nel bagaglio tecnico di Ivan c’è molto di più. Con la sua esperienza sarà più facile dare palloni giocabili a Luciano De Cecco e visto il nostro parco attaccanti ci saranno ricadute positive nel gioco».

Dopo il trofeo sfumato solo al tie-break della Finalissima a Cagliari nella passata edizione, la Cucine Lube Civitanova darà l’assalto alla Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023 sul campo di Biella. Il primo titolo stagionale si giocherà nella città piemontese il 31 ottobre 2023 e 1° novembre 2023, tra la seconda e la terza giornata di Regular Season. La competizione, targata Lega Pallavolo Serie A inaugurerà la nuova veste del “Biella Forum” da 5000 persone, che terminerà la ristrutturazione per l’evento. Già noti gli abbinamenti delle Semifinali: martedì 31 ottobre i campioni d’Italia dell’Itas Trentino sfideranno la Sir Susa Vim Perugia, miglior classificata in Regular Season, mentre la Cucine Lube Civitanova, qualificata come finalista dello Scudetto 2022/23, se la vedrà con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia 2022/23.