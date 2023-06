Pallavolo, alla Cbf Balducci c’è ancora Michele Carancini

Cambia la guida tecnica della formazione retrocessa in serie A2 ma non il vice che è stato confermato anche per il nuovo corso. Squadra fatta. C’è anche il nuovo preparatore atletico

MACERATA – Sarà ancora Michele Carancini il viceallenatore della CBF Balducci HR Macerata per la stagione 2023/24. Il tecnico maceratese siederà infatti per il settimo anno consecutivo sulla panchina del Club arancionero. Dopo due stagioni in Serie B1 (la seconda chiusa con la promozione), tre in A2 (vincendo una Coppa Italia e guadagnando il salto nel massimo campionato) e l’ultima appena conclusa in Serie A1, tutte come vice di Luca Paniconi, Michele Carancini è pronto ad una nuova avventura con la CBF Balducci HR al fianco del nuovo tecnico, Stefano Saja.

«Mi fa estremamente piacere che la società abbia voluto rinnovare la fiducia in me – dice Carancini – e riparto con grande entusiasmo, convinto che abbiamo costruito una buona squadra e l’obiettivo sarà provare a fare del nostro meglio. Dopo anni con Luca Paniconi che mi hanno regalato grandi soddisfazioni, per me sarà una novità assoluta lavorare al fianco di un altro coach e con Stefano Saja sarà una nuova esperienza dal punto di vista professionale che mi stimola molto. Vengo – assicura – da una stagione in Serie A1 che ha insegnato sulla mia pelle cosa significa la pallavolo di altissimo livello, dove bisogna curare anche i minimi dettagli, e ha evidenziato la differenza fisica e tecnica tra il massimo campionato e la Serie A2. Voglio fare tesoro di questa esperienza per continuare a crescere e ad alzare l’asticella anche in questa nuova avventura in A2. Per il prossimo futuro ci aspetta un campionato con tante squadre attrezzate per provare a raggiungere l’obiettivo della promozione e anche le formazioni che nell’ultima hanno concluso non ai vertici si stanno rafforzando, prevedo quindi un torneo di livello molto alto e complicato».

Gabriele Rudi sarà invece il nuovo preparatore atletico del Club arancionero per le prossime due stagioni. Il trainer lombardo, classe 1994 e con alle spalle una lunga carriera da giocatore in Serie A maschile, arriva a Macerata dopo due stagioni da secondo preparatore della UYBA Busto Arsizio e quella appena conclusa da primo a Targoviste, nel massimo campionato in Romania, nella formazione guidata da coach Gianni Caprara.

«Sono molto contento di entrare a far parte della CBF Balducci HR Macerata – queste le parole di Gabriele Rudi dopo la firma del biennale – Ho avuto ottime impressioni da subito, il progetto è molto interessante e ho l’opportunità di tornare a lavorare in Italia. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutto lo staff e tutte le ragazze per questa nuova avventura. Abbiamo già iniziato a impostare e programmare la nuova stagione con coach Stefano Saja, un tecnico di cui anche Gianni Caprara, con cui ho avuto un’esperienza molto formativa, mi ha parlato benissimo: le prospettive sono davvero ottime».