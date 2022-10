Palio dei Comuni, Civitanova vuole vincere con il cavallo Global Trustworthy

La città costiera parteciperà alla 34esima edizione della competizione in programma all'Ippodromo di Montegiorgio

CIVITANOVA MARCHE- Il tifo è tutto per loro, Alessandro Gocciadoro e Global Trustworthy: rispettivamente il fantino e il cavallo che avranno il compito di riportare Civitanova ai fasti del 1999, quando la città costiera si aggiudicò la vittoria del ‘Palio dei Comuni’ grazie alle prestazioni della cavalla Moni Maker.

Il consigliere comunale Pierpaolo Turchi (a sinistra) con il Sindaco Ciarapica.

Quest’anno l’edizione, la 34esima, si chiama ‘Sguardi Vincenti. Sequenza di emozioni 2022’ e si terrà il 13 novembre all’Ippodromo di Montegiorgio. Si partecipa per vincere, tanto che la città costiera ha deciso di assicurarsi le prestazione del cavallo che vinse lo scorso anno il Palio per Gualdo Tadino, Global Trustworthy appunto. In sella, il campione europeo Alessandro Gocciadoro, suo allenatore. L’ingaggio del celebre fantino e dell’animale è opera del consigliere comunale Pierpaolo Turchi, appassionato di ippica e proprietario di alcuni cavalli che ha svolto opera di intermediazione.

«Civitanova ha una prestigiosa tradizione ippica e diverse volte ha partecipato al Palio, ma con una sola vittoria – ha detto il consigliere Turchi. Quest’anno possiamo contare su un driver dall’eccezionale bravura che porterà sulla sua giubba i colori del nostro Comune e su un cavallo dalla genealogia regale. Chissà che non sia la volta buona per portare a casa il secondo trofeo, noi naturalmente ci speriamo».

Ai primi tre vincitori del Palio 2022 verranno corrisposti premi in denaro.