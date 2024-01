Paga in una sala slot con un bancomat rubato a un ultraottantenne terremotato di Valfornace: 28enne denunciato

VALFORNACE – Effettua un pagamento col Pos in una sala slot con un bancomat rubato: 28enne denunciato per ricettazione ed uso indebito della carta di credito. La carta era stata rubata a novembre scorso ad un ultraottantenne terremotato di Valfornace. Da quanto emerso l’anziano era nel patio della casetta di legno dove viveva dopo il terremoto del 2016 quando era stato avvicinato da una coppia con il pretesto di chiedere informazioni stradali. Con una scusa i due sarebbero entrati in casa dell’anziano e da lì avrebbero sottratto il bancomat dell’ultraottantenne.

Successivamente quando l’anziano si era recato all’ufficio postale per ritirare la pensione aveva fatto l’amara scoperta: qualcuno gli aveva prosciugato il conto, degli oltre quattromila euro non era rimasto più niente. In base a quanto ricostruito successivamente dai carabinieri della Compagnia di Camerino, i malviventi avevano asportato il bancomat che l’anziano aveva nel portafoglio insieme al biglietto su cui era scritto il Pin e con quello avevano effettuato diversi prelievi. Dopo la denuncia fatta alla locale Stazione dei carabinieri, erano partite le indagini da parte dei militari dell’Arma che incrociando gli estratti conto con le telecamere presenti presso i punti di prelievo (che si trovavano tutti nella provincia di Teramo) erano riusciti a recuperare una serie di fotogrammi di volti ai quali però bisognava associare un nome.

La svolta è arrivata nel periodo delle feste natalizie quando un 28enne teramano si è recato in una sala slot per cambiare i soldi appena prelevati. In quella circostanza aveva anche fatto un pagamento col Pos utilizzando il bancomat rubato e a quel punto per i carabinieri del posto è stato immediato effettuare il riconoscimento del giovane risalendo così alla sua identità. Il 28enne è stato quindi denunciato per ricettazione ed uso indebito della carta di credito.