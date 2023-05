Paesaggiamente, a Macerata la prima edizione del Festival delle tradizioni

Andrà in scena il 27 e 28 maggio, in piazza Mazzini. Gli stand gastronomici di dieci Pro loco proporranno le eccellenze enogastronomiche della cucina maceratese

MACERATA – Andrà in scena il 27 e 28 maggio, in piazza Mazzini a Macerata, la prima edizione di “Paesaggiamente, immagini e sapori del territorio maceratese – 1° Festival delle tradizioni” organizzato dal Comitato provinciale Unpli di Macerata in collaborazione con il Comune di Macerata, la Regione Marche, il Consiglio regionale, la Fondazione Carima e l’Unpli Marche.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare, sotto il coordinamento del capoluogo di provincia che è anche capofila del progetto MaMa – Marca Maceratese, una promozione turistica omogenea e integrata in un momento caratterizzato dalla necessità di sostenere le attività sotto il profilo della comunicazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico della provincia maceratese. Una manifestazione che coinvolge dieci Pro loco della provincia: quelle di Macerata, Piediripa, Casette Verdini, Montecassiano, Monte San Martino, Colmurano, Appignano, Tolentino, Montelupone e San Severino Marche.

«Due giornate che uniranno dieci Pro loco del territorio per un evento che sarà ospitato nella bellissima piazza Mazzini e che porterà in città tradizione ed enogastronomia – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un coinvolgimento corale che rappresenta anche la forza di sopravvivenza e di promozione del nostro territorio partendo dal paesaggio fino all’artigianato e passando dalla cultura e dall’enogastronomia».

«Tutte le attività che hanno come scopo la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico devono essere incoraggiate e supportate e l’Assemblea Legislativa delle Marche è al fianco di tutti gli enti e le associazioni che, insieme, vogliono perseguire questa ambiziosa e stimolante sfida come protagonisti della vita culturale e sociale del territorio – è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Sono certo che questa prima edizione di “Paesaggiamente” otterrà il successo che merita e aprirà la strada alle successive edizioni e a nuove originali iniziative che renderanno accessibili a tutti la conoscenza dei meravigliosi luoghi, delle tradizioni e delle particolarità di cui la nostra regione è ampiamente provvista».

«Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio con la città di Macerata fulcro e catalizzatore di un appuntamento popolare che mette in rete le Pro loco del nostro territorio, maestre del fare – ha aggiunto l’assessore al Turismo e agli Eventi Riccardo Sacchi -. Un momento inclusivo che abbiamo accolto in maniera entusiasta perché siamo certi che le Pro loco abbiano nel loro DNA la capacità di pensare globalmente e agire localmente e di coniugare persone, emozioni, eccellenze e momenti di approfondimento unendo innovazione e tradizione nel solco del turismo sostenibile».

«Non era scontato che le Pro loco si unissero per Paesaggiamente e ci tengo a sottolineare la sinergia e la collaborazione che ne sono scaturite – ha continuato Silvia Pazzelli, presidente Unpli della Provincia di Macerata -. L’obiettivo che ci siamo dati è di fare squadra su tutto il territorio perché abbiamo tanto da dare e da far conoscere oltre i confini provinciali, regionali e non solo».

In rappresentanza della Fondazione Carima Rosaria Del Balzo Ruiti ha evidenziato che «le Pro loco sono la vera e reale espressione del territorio, la vera essenza e forza dato che portano avanti le tradizioni popolari che fanno parte del nostro background: da lì proveniamo e a quello dobbiamo fare riferimento esaltando i veri valori fatti di cose semplici e di quotidianità».

Il presidente regionale Unpli, Marco Silla, ha sottolineato la necessità di «promuovere i beni immateriali che abbiamo e salvaguardarli. Per tanti anni le Pro loco sono state i social del passato e hanno fatto conoscere i territori e ci auguriamo che oggi, l’aspetto digitale possa essere sì una agevolazione ma con il cuore che deve rimanere sul territorio».

In conclusione hanno portato il loro saluto, sottolineando la valenza dell’iniziativa, i sindaci di Appignano Mariano Calamita e di Tolentino Mauro Sclavi.

Durante la due giorni, in piazza Mazzini, gli stand gastronomici delle dieci Pro loco proporranno le eccellenze enogastronomiche della cucina maceratese; saranno inoltre presenti gli stand di birra artigianale a cura dell’Associazione Birrifici marchigiani. Nei pomeriggi e durante le due serate, spazio agli spettacoli folcloristici e comici (prenderanno parte ai momenti anche il duo Lando&Dino e il gruppo musicale dei Vinci&Sgrassi) al dj-set e all’animazione di musica latina. Sabato 27, l’apertura degli stand è prevista dalle 15:30 fino alla tarda serata mentre domenica 28 maggio, Paesaggiamente prenderà il via a partire dalle 9 e alle 9:30 è previsto il raduno di vespe a cura del Vespa Club Macerata sempre in piazza Mazzini. Domenica 28, a partire dalle 15:30, presso la Sala Cesanelli dello Sferisterio, si svolgerà il convegno sulle tradizioni del territorio maceratese a cura del Comitato UNPLI Provincia di Macerata e con la collaborazione di Lorenza Ionni de “Li Pistacoppi”. Per tutta la durata della manifestazione, per il divertimento di grandi e piccini, saranno presenti i simulatori di guida.

Il programma completo della due giorni è consultabile al link: www.comune.macerata.it/evento/paesaggiamente.