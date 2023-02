Osimo, insulti sessisti all’arbitro: squadra multata

OSIMO – L’Osimostazione Conero Dribbling è stata sanzionata dalla Figc Marche perché alcuni sostenitori dalla tribuna avrebbero insultato con frasi sessiste l’arbitro donna. Il fatto risale al match di Promozione di sabato scorso allo stadio Bernacchia, quando l’Osimostazione è stato sconfitto 3-0 dal Mondolfo Marotta. Alcune decisioni arbitrali hanno mandato su tutte le furie i tifosi, alcuni dei quali avrebbero insultato con parole discriminatorie la direttrice di gara, proveniente dalla sezione di Macerata.

La nota della Figc

La Figc ha riportato nel comunicato ufficiale emesso ieri sera una sanzione di 600 euro al club biancoverde «per aver la propria tifoseria, durante la gara, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale. E per aver inoltre rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente offensive e discriminatorie per motivi di sesso, integrando così la condotta discriminatoria descritta e sanzionata dall’art. 28 del CGS».

In passato una sanzione per lo stesso motivo era stata comminata anche all’Osimana. Stessa cosa al Castelfidardo, appena l’ottobre scorso, per insulti sessisti alla guardalinee donna.