Ore contate per la StraCivitanova, gli organizzatori: «Presenze oltre le aspettative»

CIVITANOVA MARCHE- Ore contate per la partenza della StraCivitanova, l’iniziativa podistica giunta ormai alla sua quarantasettesima edizione, in programma domani, 12 marzo, a Civitanova. Appuntamento al varco sul mare con la partenza fissata per le 9.30.

Le prime stime parlano di circa 2500 partecipanti, ma la conta precisa è rimandata a domani, dato che ci potrà iscrivere alla passeggiata da 3,5 km a pochi minuti dall’inizio delle gare. Da questo punto di vista, peserà l’incognita meteo: gli indecisi, coloro che semplicemente vorranno fare due passi in compagnia, decideranno il da farsi poco prima dell’inizio della gara mentre in caso di maltempo, è presumibile che non prenderanno parte all’evento. Per quanto concerne invece la 21,097 km, gara riconosciuta dalla Fidal a livello nazionale, i partecipanti ammontano a 657. Al costo di venticinque euro ognuna, le iscrizioni sono terminate alcuni giorni fa ed in questo caso il pacco gara era arricchito da una medaglia a forma di timone con la riproduzione metallica di alcuni monumenti di Civitanova.

Il convegno di stamani, al Lido Cluana.

Si saprà in tarda serata di oggi, 11 marzo, il numero di coloro che invece correranno sul tracciato dei 10,8 km. L’Atletica Civitanova, società che organizza l’iniziativa, ha dovuto ristampare i pettorali da gara, perché i settecento a disposizione erano terminati. Non a caso, il vicepresidente dell’Atletica Civitanova Alfredo Andreozzi ha parlato di «presenze oltre le aspettative». Lo scorso anno il totale dei partecipanti alla stracittadina fu di circa 1500 persone, ma in quella domenica era possibile soltanto cimentarsi nellla 21 o in occasione della 10 km, mentre la passeggiata non era ammessa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Al momento, si stanno ancora raccogliendo le adesioni allo stand allestito al varco sul mare e attivo fino alle 20. La 10 km sarà arricchita dalla presenza di gruppi numerosi, come quelli delle palestre ‘Exe- Am’, oppure ‘Il gruppo delle sei’ con le magliette contro la violenza sulle donne (StraCivitanova, il “Gruppo delle sei” in corsa contro la violenza sulle donne) e infine ‘InSuperAbily’, dove cinque ragazzi con disabilità saranno spinti da trenta corridori. Per dotarli di più moderne carrozzine, l’Atletica Civitanova ha anche organizzato una raccolta fondi che al momento ha raccolto circa 800 euro.

Quella odierna è stata una giornata di convegni sullo sport e sull’alimentazione nella palazzina sud del Lido Cluana. In mattinata, il convegno di Fisiomed dal titolo ‘Fisiomed- Sport, un connubio perfetto’ con il dott. Enrico Falistocco e ‘Prevenzione e sport, il ruolo della nutrizione’ a cura della dietista Elisa Pelati. A seguire, ‘Lo sport oltre gli… anta: utopia? con l’atleta e dottore Carlo Massacci. Infine, ‘La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiaco’ con Antonio Belleggia, presidente del Comitato provinciale di Macerata e Simone Colombo, direttore del centro Fitness Metropolis. Nel pomeriggio, invece, l’incontro con Daniele Vecchioni, autore del format ‘Correre naturale’ che ha presentato il suo libro ‘Corsa. La medicina perfetta’.

La viabilità

Per l’occasione, la viabilità subirà delle importanti modifiche. Nello specifico, domenica entrerà in vigore il divieto di fermata, dalle ore 05,00 alle ore 13,30, e il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 07 alle ore 13 nelle seguenti vie:Corso Umberto I; vialetto sud di Piazza XX Settembre; piazza XX Settembre e il tratto antistante la sede Municipale; viale Matteotti; via Santorre di Santarosa; via Trento (tratto che costeggia la Capitaneria di Porto); lungomare Piermanni (entrambe le corsie); piazzale Italia (corsia lato sud); area di parcheggio pubblico adiacente lo stadio comunale, ingresso lato mare, Lungomare Piermanni al circolo tennis; via Montenero (corsia sud); via Garibaldi (nel tratto compreso tra Via Montenero e Lungomare Piermanni – antistadio); via Cavour, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Lungomare Piermanni; via D’Azeglio, nel tratto compreso tra via Garibaldi e Lungomare Piermanni (partenza gara); viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con vialetto sud; via Leonardo Da Vinci, ambo i lati; via Trento; via IV Novembre fino allo slargo tra stabilimento Aloha e Ippocampo; piazza Verdi; via Regina Margherita, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Verdi e l’intersezione con via Rossini; via Rossini, nel tratto compreso tra via R. Margherita e via R. Elena; via R. Elena, ambo i lati, a partire dall’intersezione con via Rossini; via Rosselli, ambo i lati; piazza don Minoni (piazzale davanti alla stazione ferroviaria); via Ciro Menotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra largo Caradonna e via Cavour. Inoltre divieto di sosta con rimozione, dalle ore 05,00 alle ore 13,30 nelle vie indicate dalla cartellonistica.