Macerata, l’oratorio diventa un centro vaccinazione per gli over 80

La struttura di via Capuzi è stata scelta dall'Asur per ospitare la fase due della campagna vaccinale. Il Comune metterà a disposizione 20 posti auto nella zona

MACERATA – Dalla prossima settimana l’oratorio di via Capuzi comincerà a cambiare “veste”. Nel salone centrale, dove di solito si riuniscono i ragazzi del catechismo, tavolini, sedie, biliardini e disegni alle pareti lasceranno il posto alle quattro postazioni dove verranno somministrati i vaccini agli over 80. L’oratorio della chiesa Santa Madre di Dio, infatti, è stato scelto come luogo per ospitare la seconda fase della vaccinazione, in partenza dal 20 febbraio.

Tre le sale messe a disposizione da parte della parrocchia, oltre al salone centrale dove saranno realizzate le postazioni per la somministrazione, ci sarà un’altra sala più piccola dove sbrigare le pratiche di accettazione e un’altra dove potersi fermare una volta fatta la vaccinazione per i 15 minuti necessari a verificare l’insorgere di eventuali reazioni allergiche. Contestualmente l’amministrazione ha messo a disposizione 20 posti auto gratuiti (dalle 8 alle 20) lungo via Capuzi che potranno essere utilizzati da tutti coloro che andranno a fare il vaccino.

Per gli utenti che hanno difficoltà a deambulare, invece, sarà possibile arrivare direttamente con l’auto nel piazzale davanti all’oratorio, dove saranno predisposti degli appositi stalli in sicurezza. «Ci sembrava doveroso rendere maggiormente accessibile l’arrivo nella sede individuata per la somministrazione dei vaccini agli over 80 (che in città sono 4.067) e ai loro accompagnatori – ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli -. Faremo tutto il possibile per non creare disagi ai residenti e mi auguro che in questo momento delicato, che riguarda la salvaguardia della salute della fascia di persone che è stata maggiormente colpita da questa pandemia, ognuno di noi tenga a cuore il bene del prossimo».

Le vaccinazioni verranno eseguite ininterrottamente, dal 20 febbraio, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (sabato e domenica compresi, tranne domenica 21 febbraio). Al momento della somministrazione della prima dose verranno fornite indicazioni precise riguardo data e ora di somministrazione del richiamo.