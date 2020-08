È online la nuova piattaforma del Comprensorio Turistico dell’Entroterra Marchigiano

Il presidente dell'Unione Montana Potenza Esino Musone Cicconi: «Un modo per abbattere tutti i campanili che possono, immaginariamente, essere costruiti»

È nata la nuova piattaforma del Comprensorio Turistico dell’Entroterra Marchigiano dedicata alla promozione turistica dei dodici Comuni dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, in provincia di Macerata. Basta consultare il sito www.entroterramarchigiano.it per accedere al progetto che, dopo essere stato lanciato, sta prendendo forma e struttura tanto che Comuni, Pro Loco, operatori del settore e professionisti, ma anche associazioni e privati cittadini, sono stati invitati a inserire nuovi contenuti inviando una mail a llpp@umpotenzaesino.it.

Il presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone Matteo Cicconi

«Sicuramente la piattaforma è un work in progress e sui contenuti ci stiamo lavorando e li stiamo caricando mano a mano – ha spiegato il presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone Matteo Cicconi -. Quindi invitiamo tutti quelli che vogliono essere inseriti a contattarci e inviarci i contenuti. Inoltre mi piace sottolineare che abbiamo voluto dare una connotazione istituzionale e definita alla piattaforma che si trova sì all’interno del sito dell’Unione ma che comprende tutti i territori circostanti; è quindi un modo per abbattere tutti i campanili che possono, immaginariamente, essere costruiti».

Il progetto della piattaforma è nato in collaborazione e con il coordinamento della società Task srl ed è stato pensato perché tutti i materiali che in essa compaiono possano essere facilmente consultabili tramite smartphone e tablet. Diverse le sezioni del sito: i borghi, le aree naturali e i paesaggi ma anche gli itinerari, i percorsi di arte e cultura, l’outdoor, l’artigianato e il mondo dell’agroalimentare, i servizi e le idee pensate per i più piccoli. Uno sguardo molto particolare viene poi dedicato all’ambiente con la presentazione e promozione delle moltissime attività e delle tantissime bellezze della Riserva naturale regionale del monte San Vicino e del monte Canfaito.

Il Comprensorio Turistico dell’Entroterra Marchigiano si trova nel cuore delle Marche e rappresenta un connubio perfetto tra terra, cielo e acqua, un luogo unico per la sua bellezza, in cui i fiumi Potenza, Esino, Musone, gli altri innumerevoli corsi d’acqua, i laghi, le sorgenti sono incastonati tra morbide colline che lentamente salgono fino alle vette del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, offrendo scenari meravigliosi.

Ognuno dei dodici Comuni che ne fanno parte – Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro e Treia – è uno scrigno di tesori naturalistici, paesaggistici, storici, artistici, enogastronomici dal valore inestimabile.