Oltre 7 milioni per le scuole del Maceratese. La Provincia: «Nuove aule e palestre»

Pioggia di fondi dal Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuove costruzioni e messa in sicurezza. Previsti interventi a Macerata, Civitanova e Recanati

MACERATA – Un finanziamento di 7,1 milioni per realizzare nuove aule e palestre a servizio di alcuni istituti superiori di Macerata, Recanati e Civitanova. Nello specifico 2,4 milioni saranno destinati a Macerata, altri 2,4 a Civitanova e 2,3 a Recanati.

Una boccata di ossigeno che arriva dal Ministero dell’Istruzione che, con decreto firmato a fine marzo, ha messo a disposizione complessivamente 1,2 miliardi da destinare alle Province italiane per interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuove costruzioni, messa in sicurezza e cablaggio degli edifici scolastici.

La Provincia di Macerata, in particolare, ha deciso di mettere tra le priorità la realizzazione di alcune palestre che possano essere a disposizione di più istituti scolastici. «In questa ottica abbiamo previsto la realizzazione della nuova palestra all’Istituto “Mattei” di Recanati (1,1 milioni di euro) – spiega il presidente Antonio Pettinari – dove a pochi metri ci sono anche il liceo Scientifico e, non molto distanti, il Professionale e il Classico. Sempre all’istituto “Mattei” altri 1,2 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di dieci nuove aule che saranno costruite andando a completare la nuova palazzina che abbiamo cominciato a edificare lo scorso anno».

La nuova palazzina dell’istituto Mattei a Recanati che sarà completata per realizzare 10 aule

Sono 15, invece, le nuove aule che saranno realizzate all’istituto Leonardo da Vinci” di Civitanova, dove si trovano il liceo Classico e lo Scientifico (intervento previsto 2,4 milioni). A Macerata, infine, 1,2 milioni saranno destinati alla costruzione di una nuova palestra in via Cioci, che sia a servizio di tutte le scuole superiori che si trovano lungo la via, mentre ulteriori 1,2 milioni saranno destinati alla costruzione di una nuova palestra all’istituto agrario “Garibaldi”, dove sono già in corso i lavori per la messa in sicurezza della palestra esistente, grazie al reperimento di risorse extra-terremoto.

«Tutti questi interventi, che ho già voluto condividere con il consiglio provinciale – ha concluso Pettinari – dovranno essere “caricati” entro il 30 aprile sulla piattaforma del Ministero che, una volta esaminata la conformità ai criteri previsti, darà il via libera alla loro esecuzione. Una volta ottenuta l’autorizzazione potremo inserirli nel piano delle opere pubbliche. Oltre a questi, però, non trascuriamo anche altri interventi in corso su altre scuole su cui stiamo andando avanti».