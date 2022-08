Oggi e domani “bollino nero” sulle strade italiane e marchigiane, i consigli della Stradale

MACERATA – Oggi e domani “bollino nero” sulle strade italiane e marchigiane, questi i consigli della polizia stradale marchigiana. Scatta questa mattina il “bollino nero”, il primo della stagione, stando alle previsioni di traffico. Oggi e domani dunque le strade italiane e marchigiane saranno caratterizzate da intensi transiti, in particolare sull’autostrada adriatica A14 e dall’interno dell’Umbria e delle Marche verso la costa.

Benché i cantieri in atto, soprattutto sulla rete autostradale, siano stati rimossi, sono prevedibili possibili disagi dovuti a code e rallentamenti. La Polizia stradale marchigiana sarà presente con le sue pattuglie e con i rinforzi dedicati all’esodo estivo. Tra i primissimi consigli, si raccomanda, se non è strettamente necessario, di non mettersi in viaggio nei giorni del 6 e 7 agosto e, comunque, cercare di evitare le ore più calde della giornata poiché in caso di criticità nella circolazione le alte temperature rendono ancora più difficoltosa la situazione. Si consiglia, inoltre, prima di mettersi in viaggio, di verificare le condizioni del mezzo e di controllare gomme, luci, liquidi, impianto di aria condizionata e, non ultimo, i documenti di guida e del veicolo.

Polizia

Si raccomanda di adottare tutti i comportamenti corretti alla guida evitando di compiere azioni che possano mettere in pericolo se stessi, le persone che viaggiano a bordo e tutti gli altri automobilisti. Pertanto, allacciare le cinture anche nei posti posteriori, usare i sistemi di ritenuta per il trasporto dei bambini, non utilizzare smartphone e tablet mentre si guida (sono ammessi solo i dispositivi bluetooth), rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e impegnare le corsie di sorpasso solo per il tempo strettamente necessario, non occupare né percorrere la corsia di emergenza che è dedicata ai mezzi di soccorso e che, in caso di incidente, diventa l’unica via per poter raggiungere in tempi rapidi coloro che hanno bisogno.

Non mettersi alla guida se si ha assunto alcool o altre sostanze o se si è stanchi, condizioni che peggiorano con il caldo di questi giorni roventi. Infine, è consigliabile informarsi sulle condizioni del traffico attraverso i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it e applicazioni dedicate), le trasmissioni di Isoradio e i notiziari di Onda Verde sulle reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.