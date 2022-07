Al via il nuovo trasporto pubblico estivo che collega Recanati, Loreto e Porto Recanati

Il servizio è per la promozione sinergica del territorio "Terre d’oltre". Tutti i giorni festivi collegamenti da e per la costa. Trasporto pubblico gratuito per i turisti nei giorni feriali e festivi

Al via il trasporto pubblico di bus navetta estivo che collegherà i comuni di Recanati, Loreto e Porto Recanati firmatari del protocollo d’intesa per la promozione sinergica del territorio “Terre d’oltre” e che toccherà anche il comune di Montefano. Un rete nata dalla volontà dei tre sindaci: Bravi, Pieroni e Michelini, che lavora in sinergia per offrire servizi integrati per la migliore promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Regione.

Il nuovo servizio di trasporto estivo, affidato alla Contram Mobilità, prevede:

– l’attivazione di corse da e verso la costa nei giorni festivi, ad integrazione di quelle già esistenti, per favorire la sicurezza stradale, migliorare la sostenibilità della mobilità del territorio, facilitare l’utilizzo dei mezzi pubblici alle categorie deboli come gli anziani e i giovani e promuovere lo sviluppo del turismo nell’intera area.

– un servizio di trasporto pubblico gratuito per i turisti al fine di incentivare il turismo e promuovere un sistema territoriale integrato di offerta dei servizi.

A partire dal 15 luglio fino al 31 agosto tutti i giorni festivi compreso il giorno di Ferragosto, il 15 agosto, verranno effettuate tre corse andata e ritorno da Montefano a Porto Recanati passando per Recanati e Loreto.

Previste inoltre nei giorni feriali due corse aggiuntive tra Montefano e Recanati ad integrazione di quelle del servizio di trasporto pubblico attuale che collegano Recanati a Loreto e Porto Recanati

Il costo complessivo per l’attivazione del servizio di trasporto ammonta ad € 7.720 ripartito tra i Comuni interessati sulla base della consistenza demografica alla data del 31 dicembre 2020: il Comune di Loreto (12.909 abitanti) per l’importo di € 2.192,64, il Comune di Porto Recanati (11.567 abitanti) per l’importo di € 1.964,69 ed il Comune di Recanati (20.975 abitanti) per l’importo di €. 3.562,67.

Nei prossimi giorni verrà attivato il servizio gratuito di trasporto pubblico locale (feriali e festivi) per i turisti, pertanto, ciascun Comune, acquisterà un congruo numero di biglietti da distribuire con la collaborazione degli operatori turistici del territorio e IAT competenti.

Nei giorni festivi dal 15/7/2022 al 31/8/2022 compreso il 15 agosto: sono previste n.3 corse andata e ritorno da Recanati (con estensione Montefano-Recanati) a Porto Recanati passando Loreto, con il seguenti orari: