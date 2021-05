Nuovo centro vaccinale a Cingoli, si parte il 15 maggio

CINGOLI – Da sabato (15 maggio) anche Cingoli (Mc) avrà il suo centro vaccinazioni, che sarà a servizio anche della popolazione di Apiro. Dopo alcuni sopralluoghi da parte dell’amministrazione, la scelta è caduta sui locali del centro sociale per anziani che verrà opportunamente allestito per garantire che tutte le procedure vengano svolte nella massima sicurezza.

Da questa mattina (10 maggio) sarà possibile prenotarsi tramite il sito istituzionale del Comune (all’indirizzo www.comune.cingoli.mc.it) e, per chi non avesse la possibilità di effettuare la prenotazione on line, è prevista l’assistenza telefonica a cura dei volontari della Croce Rossa, chiamando il numero 0733/604330.

«Sono molto soddisfatto per la forte adesione da parte dei medici e degli infermieri non solo in servizio, ma anche di quelli in pensione, la loro ampia collaborazione è anzitutto fondamentale per poter rendere funzionale il centro che abbiamo fortemente voluto realizzare a Cingoli – spiega il sindaco Michele Vittori -. Sappiamo tutti quanto sia difficoltoso talvolta spostarsi dall’entroterra, in molti infatti si sono rivolti alla Croce Rossa Italiana, ritengo pertanto che realizzare un centro vaccinale a Cingoli, sia un modo concreto di andare incontro alle esigenze della cittadinanza».