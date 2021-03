Nuovi posti letto Covid agli ospedali di Civitanova Marche e Camerino

Cresce il numero dei ricoverati in provincia di Macerata e servono nuovi reparti per i malati da coronavirus. Nelle terapie intensive marchigiane occupato il 56% dei posti

MACERATA – I ricoveri per Covid-19 continuano ad aumentare in provincia di Macerata e servono nuovi posti letto. Per questo è partita da oggi la riconversione di alcuni posti letto negli ospedali di Civitanova Marche e Camerino.

Dieci i posti che sono stati riconvertiti stamattina per malati Covid nel reparto di Medicina d’urgenza a Civitanova, a cui nel pomeriggio si aggiungeranno quelli presenti al secondo piano dell’ospedale di Camerino.

«In conseguenza all’aggravarsi della pressione ospedaliera, che vede oggi 131 persone in terapia intensiva su 233 posti a disposizione nelle strutture sanitarie marchigiane (56%), 703 ricoverati in area medica (59% dei posti disponibili), e 120 persone nei pronto soccorso, di cui 23 a Civitanova e 24 a Macerata e 5 a Camerino in attesa di essere ricoverati – spiegano dal Comune di Camerino -, i dirigenti di Asur Marche e dell’Area Vasta 3, in considerazione del piano pandemico regionale, hanno stabilito la necessità di ampliare ulteriormente il numero di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 all’ospedale di Camerino, dalle 17 di oggi, utilizzando il secondo piano. Rimangono garantite tutte le attività di emergenza, il pronto soccorso, un posto letto di terapia intensiva non Covid e tutta l’attività specialistica».