Nuovi ormeggi al Porto di Civitanova, il Sindaco: «Nautica settore strategico per la nostra città»

Quattro saranno destinati a operatori economici che impiegheranno imbarcazioni non idonee per il pernottamento, uno sarà riservato a imbarcazioni idonee per l'eventuale pernottamento a bordo

CIVITANOVA MARCHE – La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore al Commercio e al Porto Francesco Caldaroni, ha approvato una importante delibera che prevede l’assegnazione degli specchi acquei della porzione di banchina del Molo Nord per attività di turismo nautico. In particolare, è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di cinque ormeggi demaniali marittimi a carattere stagionale (da maggio a ottobre) per l’anno 2025, con la possibilità di proroga fino al 2027.

Di questi cinque ormeggi, quattro saranno destinati ad operatori economici che impiegheranno imbarcazioni non idonee per il pernottamento, mentre uno sarà riservato a imbarcazioni idonee per l’eventuale pernottamento a bordo. Ogni operatore economico potrà presentare domanda per entrambe le graduatorie, ma potrà essere assegnatario di non più di un posto barca.

«Con l’approvazione di questa delibera, Civitanova compie un altro passo verso l’incremento e la valorizzazione del turismo nautico, un settore in continua crescita e di grande importanza per l’economia locale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – . L’assegnazione degli ormeggi stagionali al Molo Nord rappresenta una grande opportunità per gli operatori economici e per tutti i diportisti. Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è quello di rendere Civitanova sempre più attrattiva come destinazione turistica, non solo per chi ama il mare, ma anche per le imprese del settore che contribuiranno allo sviluppo economico della nostra città».

Per garantire la massima sicurezza e funzionalità degli ormeggi, è previsto un intervento di potenziamento delle dotazioni tecniche, tra cui nuovi punti di erogazione di corrente elettrica e acqua, oltre ad attacchi aggiuntivi per migliorare ulteriormente l’ormeggio.

«Con questa iniziativa, intendiamo rispondere alle crescenti richieste di spazi per l’ormeggio – ha spiegato l’assessore Francesco Caldaroni con deleghe al Porto e alla Pesca -. L’avviso pubblico prevede la possibilità di una proroga fino al 2027 e la destinazione differenziata degli ormeggi garantirà un utilizzo ottimale degli spazi, rispettando le diverse esigenze del settore. Inoltre potenziare la nostra infrastruttura portuale con nuove dotazioni tecniche, come i punti di erogazione di corrente elettrica e acqua, è fondamentale per garantire servizi di alta qualità».