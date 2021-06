Nuovi concerti nell’estate maceratese. Allo Sferisterio arrivano Diodato e Max Gazzè

Appuntamenti il 2 e il 9 agosto. L'assessore Sacchi: «Un segnale forte che abbiamo voluto dare per la ripartenza non solo culturale, ma anche sociale ed economica»

MACERATA – Un’estate in musica allo Sferisterio con un cartellone di grandi artisti che sta prendendo forma di settimana in settimana. Dopo Francesco De Gregori che ha confermato la sua presenza in arena il 21 agosto, per recuperare la data del tour rinviato lo scorso anno a causa della pandemia, altri due big andranno ad arricchire il mese di agosto.

Il 2 agosto sarà il cantautore dei record, Diodato, a inaugurare il ricco cartellone di Sferisterio Live Macerata, la rassegna promossa dall’assessorato agli Eventi del Comune, in collaborazione con l’Associazione Arena Sferisterio. Insieme al cantautore ci saranno sul palco Rodrigo D’Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e ottoni.

Il cantautore Diodato sarà protagonista allo Sferisterio

Il 9 agosto, invece, sarà la volta di Max Gazzè che farà tappa a Macerata con una data del suo “La matematica dei rami tour”. Dopo essere stato il primo a tornare sul palco la scorsa estate per far ripartire la filiera della musica live, sfiorando le 30 date, ed essere sceso in piazza per dare voce alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, Gazzè è pronto a far suonare live i nuovi brani insieme ai suoi straordinari musicisti: Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

«Il Comune, in collaborazione con Associazione Sferisterio, sta preparando un programma che verrà svelato nei prossimi giorni ma che fa già pregustare un’estate di live entusiasmanti – commenta l’assessore Riccardo Sacchi -. Un segnale forte a partire dagli eventi e dalla musica che abbiamo voluto dare come amministrazione per la ripartenza non solo culturale, ma anche sociale ed economica della vita cittadina».

I biglietti di Max Gazzè (da 65,50 euro a 34,50 euro) sono disponibili in prevendita su ticketone.it. Per Diodato, invece, i biglietti, oltre al circuito Ticketone, sono disponibili anche alla biglietteria di piazza Mazzini.