Martedì 28 febbraio, con inizio alle ore 12:00, si terrà presso Baita Solaria a Sassotetto la manifestazione “Neve Sicura” evento promosso dalla Sassotetto Srl, finalizzata alla presentazione del servizio di sicurezza e soccorso presso la stazione sciistica di Sassotetto coordinata dalla Questura di Macerata.

Con l’inizio della stagione sciistica è infatti tornata operativa l’attività della polizia di Stato, che svolge l’importante ruolo di controllo del rispetto delle regole per la sicurezza dei turisti con un costante presidio del comprensorio appenninico.

Molteplici gli obietti: tutelare gli sciatori affiancandoli anche con attività propedeutiche di prevenzione a rischi ed infortuni. A questo si aggiunge l’importante ruolo di primo soccorso per tutti gli sciatori presenti: tutto il personale specializzato della polizia presente a Sarnano Sassotetto è stato formato presso la Scuola Alpina della polizia di Stato di Moena.



La manifestazione è anche occasione per una giornata sulla neve organizzata dall’Istituto Comprensivo S. Agostino di Civitanova Marche, che grazie al progetto “White day” – ha permesso a più di 350 alunni della scuola secondaria di primo grado di fare esperienza sciistica presso gli impianti locali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della promozione dell’attività sportiva di cui l’I.C. S. Agostino ha fatto una cifra distintiva della propria offerta formativa. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di corretti stili di vita e far ripartire pienamente le attività motorie, che hanno subito un rallentamento anche in relazione alla pandemia. Le giornate sulla neve dell’I.C. Sant’Agostino hanno dato spazio anche ad una formazione sulla sicurezza per tutti gli alunni partecipanti grazie all’intervento della Polizia di Stato che ha svolto un mini-corso direttamente sulle piste a tutti i partecipanti. Proprio nella mattinata dell’evento i poliziotti si cimenteranno in una dimostrazione di soccorso a cui seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle pubbliche istituzioni a sottolineare la sinergia tra enti e privati nella promozione del territorio.