Nasce il Talent of Civitanova. Natalia Conestà: «Brutta copia di un’idea del nostro programma elettorale»

CIVITANOVA MARCHE- «La manifestazione organizzata dal Comune è una scopiazzatura venuta male delle nostre idee». Parole di Natalia Conestà, leader della lista non eletta ‘Incroci-Futuro giovani’, che alle amministrative del 12 giugno si era presentata a sostegno del candidato sindaco Vinicio Morgoni. Il riferimento del suo intervento è al ‘Talent of Civitanova’, una serie di tre appuntamenti serali che andranno in scena nelle serate del 25, 26 e 27 agosto al varco sul mare con protagonisti numerosi giovani del territorio. Per chiarire, l’iniziativa sarà una sorta di festival in cui si potranno esibire i talenti giovanili, dai cantanti agli artisti di strada, che saranno valutati da una giuria di esperti. Alla fine sarà decretato un vincitore.

L’iniziativa

Il ‘Talent of Civitanova’ è stato ideato dall’Amministrazione comunale e l’Azienda Teatri provvede alla sua organizzazione, il direttore artistico è il giornalista Rai Paolo Notari. Per partecipare è necessario inviare un provino entro il 30 luglio all’indirizzo di posta elettronica direzione artistica@toc.show: i provini verranno analizzati dal giudice internazionale Michele Poma. Saranno scelti ventiquattro concorrenti, la metà di questi avrà accesso alla finale.

Natalia Conestà

La polemica

Tuttavia da un punto di vista politico, per Natalia Conestà si tratterebbe soltanto di una goffa riproposizione di quanto indicato nel programma della sua lista, nel periodo della campagna elettorale. «Il 6 luglio – spiega – presentai al sindaco l’idea dell’estate dei talenti, altro che loro idea. Inoltre, il format ha poco a che vedere con i talenti: siamo contenti che, in generale, la prospettiva dei talenti piaccia al sindaco ma non accettiamo che sia banalizzata per riempire un vuoto ad agosto con un’iniziativa a basso costo di tre giorni, quando la nostra idea era su tutto l’anno. Chiediamo quindi a Ciarapica di rivederci per pianificare questa iniziativa che vuole essere molto di più di una semplice kermesse estiva».