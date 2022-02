CIVITANOVA MARCHE – Una bambina di due anni è morta la notte scorsa al Salesi per una sospetta leucemia fulminante. La piccola Emma, nata a Civitanova, ma residente a San Benedetto è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale costiero con una febbre altissima poi, intorno alle 20, si era deciso per il trasferimento d’urgenza ad Ancona.

Le sue condizioni, però, purtroppo sono peggiorate rapidamente, tanto che i medici sono stati costretti a trasferirla nel reparto di Rianimazione dov’è stata intubata. La piccola è però andata in arresto cardiaco ed è morta nella notte. La bambina a inizio febbraio era risultata anche positiva al Covid, ma poi si era negativizzata. Secondo quanto emerso fino a questo momento, però, la morte sarebbe dovuta a una leucemia fulminante.

«Amore mio grande te ne sei andata – ha scritto la mamma in uno struggente post pubblicato su Facebook -. Spero di essere stata una mamma brava, giocherellona e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia, sole mio, come faccio adesso senza di te. La tua mamma per sempre».