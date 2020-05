Covid-19, muore un carabiniere in servizio a Macerata. Il cordoglio dell’Arma

MACERATA – Muore a causa delle complicanze da Covid-19 carabinieri della stazione di Macerata. A dare la notizia, ieri sera, poco dopo le 20, è stata la stessa Arma dei Carabinieri sulle pagine social.

«L’Arma dei Carabinieri piange un altro figlio il cui respiro è stato portato via dal Covid-19. L’Appuntato scelto Federico La Rotonda aveva 59 anni ed era effettivo alla stazione di Macerata dove ogni giorno ha dedicato senza risparmio il suo servizio alla sicurezza dei cittadini. Tutti i Carabinieri si stringono in questo momento attorno alla moglie e al figlio, a cui non mancherà la nostra vicinanza. Ciao Federico». Questo il messaggio di cordoglio per la scomparsa del militare, deceduto all’ospedale di Torrette di Ancona dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al virus.

La Rotonda, originario di Santa Margherita Ligure, si era trasferito ad Apiro, dove aveva prestato servizio nella locale stazione, circa 30 anni fa e lì aveva conosciuto sua moglie. Da qualche anno viveva a Piediripa e prestava servizio alla stazione di Macerata. La Rotonda lascia la moglie e un figlio.

La notizia della morte dell’appuntato scelto La Rotonda ha sconvolto tutta la comunità maceratese; il Comandante generale e l’Arma dei carabinieri si stringono compatti intorno alla famiglia che ne piange la perdita.