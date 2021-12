Muccia, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Ferito un 36enne

MUCCIA – Perde il controllo dell’auto che esce di strada e finisce la sua corsa contro un albero. Ferito un 36enne, portato al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino. L’incidente è avvenuto, intorno alla mezzanotte di ieri, lungo la Provinciale 209 a Muccia.

Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo è uscito di strada con l’auto finendo in un campo e schiantandosi contro un albero. La macchina è andata completamente distrutta e per estrarre l’uomo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno soccorso il 36enne e i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito a Camerino, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.