Sempre più italiani scelgono questa formula soprattutto per avere il piacere di guidare una vettura nuova. La convenienza è evidente: niente bollo, niente assicurazione, nessun onere per la manutenzione

Ti interessa il noleggio auto per privati a lungo termine ma vorresti saperne di più? In questo testo, come una guida, non solo spiegheremo cos’è e come funziona, ma vedremo tutte quelle che sono le migliori offerte per aderire a questa formula senza versare nessun anticipo.

Il noleggio a lungo termine per privati sempre più spesso viene scelto come formula preferita dagli italiani per poter guidare una nuova auto. La convenienza è evidente: potrai infatti abbattere tutti i costi di manutenzione, assicurazione e bollo.

Ma cos’è il noleggio a lungo termine per privati?

È una formula che consente di poter ottenere un’auto (nuova e in ottime condizioni), per un periodo relativamente lungo (dipenderà dalla durata contrattuale). Grazie a questa particolare locazione si può risparmiare sui costi in quanto con il Nlt (Noleggio lungo termine) si paga un canone mensile in cui verranno inclusi servizi come:

Assicurazione

Bollo

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Assistenza stradale

Oltre al risparmio economico un altro vantaggio è quello di non pensare alla gestione burocratica di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale, appunto. Di conseguenza è la società che si occupa di adempiere ai suoi doveri e assumersi costi e rischi relativamente al veicolo e al suo utilizzo.

Ecco le migliori offerte senza anticipo del noleggio a lungo termine per privati (con modello auto noleggio a lungo termine e relativa offerta):

Fiat Panda 1.0 FireFly 69CV S&S – Mild Hybrid Easy | € 222,08 per 48 mesi e 10.0000 chilometri totali (Iva esclusa)

Lancia Ypsilon 1.0 70CV 5P – Mild Hybrid Gold | € 278,44 per 36 mesi e 7.500 chilometri totali (Iva esclusa)

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115CV Style (3 canoni in omaggio e dopo) | € 338,33 per 36 mesi e 7.500 chilometri totali (Iva esclusa)



Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122CV E-CVT – Business | € 420,00 per 60 mesi e 12.500 chilometri totali (Iva esclusa)

Fiat 500X 1.0 T3 120CV – Urban | € 355,33 per 36 mesi e 7.500 chilometri totali (Iva esclusa)

Audi A1 SPB 25 1.0 TFSI 95CV | € 409,00 per 60 mesi e 12.500 chilometri totali (Iva esclusa)

BMW X3 sDrive18d 150CV Autom. – Business Advantage | € 710,47 per 60 mesi e 12.500 chilometri totali (Iva esclusa)

Il noleggio a lungo termine per privati è scelto da un numero sempre crescente di italiani. Un report (sarebbe bene da citare) di settore ha mostrato un aumento esponenziale: in due anni si è registrato un incremento di 31.000 privati.

Da vari comunicati sul noleggio a lungo termine si evince che, in media, un italiano adotta questa soluzione per un periodo medio che va da un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque.

Al termine del contratto inoltre è possibile rinnovare la proposta optando per una vettura o veicolo ancora più nuovo.

Oltre ai vantaggi burocratici e fiscali un altro motivo per cui l’opzione Nlt è molto apprezzato dai privati è dovuto probabilmente al cambio del mezzo per evitare la svalutazione nel tempo . Ciò accade soprattutto nel caso in cui il mezzo sia utilizzato quotidianamente e portato all’usura.

Quali delle migliori offerte del noleggio auto a lungo termine per privati e senza anticipo preferisci?

Commenta l’articolo esprimendo la preferenza anche sul modello della vettura e dicendo se reputi conveniente le proposte che ti abbiamo mostrato nella tabella precedente.