Popsophia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Stefano Benni, tra le voci più originali e amate della letteratura italiana contemporanea. Lo scrittore aveva partecipato nel 2012 al festival a Civitanova, regalando al pubblico un incontro memorabile.

Sul palco di Popsophia dialogò con il filosofo Umberto Curi, in un confronto denso e brillante sui rapporti tra filosofia e letteratura. Una conversazione che mise in luce la sua capacità unica di mescolare ironia e profondità, immaginazione e riflessione critica, qualità che hanno reso le sue opere un patrimonio per più generazioni di lettori.

«La partecipazione di Stefano Benni a Popsophia rimane una delle pagine più significative della nostra storia – commenta Lucrezia Ercoli direttrice artistica di Popsophia – Con il suo stile inconfondibile seppe cogliere il progetto allora del tutto nuovo nel panorama nazionale della pop filosofia e intrecciarlo col mondo della letteratura, per lui entrambi gli ambiti appartenevano alla dimensione delle passioni, come ebbe modo di ricordare in quella densa ed intensa chiacchierata con Umberto Curi. Una voce assolutamente originale che torneremo ad omaggiare per tributargli il valore che merita».