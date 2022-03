Morrovalle, vandali nell’ex convento di San Francesco. Il Comune presenta una denuncia

MORROVALLE – Un varco è stato aperto nella porta posteriore dell’ex convento di San Francesco e qualcuno si è introdotto all’interno della struttura lasciando cartacce e altri rifiuti. Il Comune e il presidente della Fondazione Luigi Canale Giuseppe Panico hanno presentato denuncia contro ignoti.

Venerdì mattina, infatti, gli operatori che saltuariamente vigilano e si occupano dell’area dell’ex convento di San Francesco, frequentata in maniera considerevole da famiglie e ragazzi, hanno notato che la recinzione sulla parte posteriore dello stabile era stata divelta in un punto. Avvicinandosi, hanno visto che qualcuno aveva creato un varco nella muratura che ostruisce l’ingresso di una delle porte posteriori e si era introdotto all’interno. Cartacce e rifiuti sono stati lasciati anche nei giorni successivi, dopo che sono stati effettuati un serie di controlli.

«Come amministrazione comunale condanniamo gesti e atti del genere con assoluta fermezza e non vogliamo che si ripetano – spiega l’assessore con delega alla sicurezza Mauro Baldassarri – per questo abbiamo subito sporto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri in modo da cercare di individuare i responsabili dell’accaduto. Nella zona circostante sono installate alcune telecamere di videosorveglianza, le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine. Siamo sempre impegnati nel controllo del territorio in sinergia con il Comando della Polizia municipale e le forze dell’ordine».