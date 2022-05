Morrovalle, precipita dalla finestra. Muore una 38enne

Un volo di una decina di metri che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Civitanova e della stazione di Morrovalle per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

MORROVALLE – Tragedia questa mattina a Morrovalle. Una donna di 38 anni, infatti, è morta precipitando dalla finestra della sua abitazione. Un volo di una decina di metri che non le ha lasciato scampo. Gli operatori del 118 e della Croce Verde sono arrivati in poco tempo sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Civitanova e della stazione di Morrovalle per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ma l’ipotesi più accredita al momento è che si sia trattato di un gesto volontario.