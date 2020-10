Studenti e docenti positivi al covid-19: chiuse altre due scuole nel Maceratese

MACERATA – Ancora contagi nelle scuole e nuove chiusure. Lo ha deciso l’Asur competente a seguito del registrarsi di cluster in una scuola primaria di Morrovalle e in un liceo a Sarnano; per gli studenti è stata attivata già da oggi (lunedì 19 ottobre) la didattica a distanza.

Ieri (domenica 18 ottobre) la dirigente dell’istituto comprensivo di via Piave a Morrovalle Arianna Simonetti ha annunciato, come disposto dall’Asur, la chiusura del plesso da oggi fino al 24 per la presenza di un alunno e tre insegnanti positivi.

«Sono giorni che lo stillicidio di casi ci ha tenuto con il fiato sospeso, ci ha fatto fare acrobazie per coperture di classi, ricerche di supplenti, attivazione della Didattica a Distanza per le classi in quarantena e per gli alunni in attesa di tampone o in quarantena e/o isolamento fiduciario per garantire il diritto allo studio costituzionalmente garantito e per concretamente realizzare quella promessa di “Da adesso in poi nessuno escluso!” con il quale abbiamo iniziato l’anno – ha detto la dirigente -. Ogni classe che andava in quarantena, ogni docente che mi comunicava la malattia e poi la positività al tampone era un pezzo di cuore che si staccava, ma non ci siamo mai arresi».

La dirigente ha sottolineato che «non c’è stato alcun errore» nei protocolli ed «è stato tutto seguito alla lettera, la scuola è sicura. Il contagio purtroppo avviene dall’esterno e le classi diventano un’enorme cassa di risonanza». Per gli studenti sarà attiva da oggi la teledidattica.

«La chiusura della scuola non spetta al dirigente ma alla Pubblica Autorità che ha ritenuto opportuno farlo per tutelare la salute di tutti. Non nascondo il mio dispiacere ma credo che sia la scelta giusta, seppure dolorosa, per sanificare, mettere un reset e poi ripartire – ha concluso la dirigente -. In questo periodo ho avuto la collaborazione, l’impegno strettissimo dei docenti, dei collaboratori scolastici, delle famiglie, dei genitori del Consiglio d’Istituto che hanno lavorato giorno e notte e che ringrazio di cuore. Ci sono state anche critiche e lamentele o chi si è trincerato nel “non mi compete” o “si poteva fare così” ma fa parte del gioco. Personalmente credo che questo sia il tempo del fare, del rimboccarsi le maniche e affrontare questa emergenza che purtroppo ci sta coinvolgendo in prima persona, ma credo anche che la comunità ne uscirà rinnovata e più salda possibile».

Chiuso da oggi fino al 24 ottobre anche il liceo scientifico di Sarnano. «Il Dipartimento di Prevenzione Malattie Infettive presso l’Asur Marche – Area Vasta 3, di concerto con l’Amministrazione comunale e la Dirigenza Scolastica, ha disposto la chiusura del liceo da lunedì 19 fino al 24 ottobre – ha detto il sindaco Luca Piergentili – Considerato che all’interno dell’edificio scolastico sono distaccate anche quattro classi dell’Ipsia “Frau” l’Asur ha richiesto la chiusura anche di queste classi. Al termine dei sette giorni si valuterà in base al livello di circolazione del virus all’interno della comunità se prolungare o meno il periodo di chiusura». È stata già attivata la didattica a distanza per gli studenti.

«La sede di San Ginesio sarà aperta regolarmente – ha aggiunto la dirigente Maura Ghezzi -. I locali del liceo di Sarnano, come da disposizioni sanitarie, saranno sanificati dall’Ente Locale prima del rientro in presenza».

Al momento sono quattro le scuole chiuse in Provincia: la primaria e la secondaria di San Ginesio, quella di via Piave a Morrovalle e l’istituto di Sarnano.