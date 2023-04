Morrovalle, scontro tra due auto: una si ribalta. Traffico in tilt

MORROVALLE – Tamponamento in supertrada, due i feriti e traffico completamente paralizzato. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi 12 aprile nel tratto di supestrada, nelle vicinanze dello svincolo di Morrovalle. Per cause che sono in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e in seguito all’impatto una si è ribaltata.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, 118 e polizia stradale per i rilievi. Soccorsi un uomo e una donna: le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti. Traffico in tilt, chiuso il tratto in direzione di Civitanova. Lunghe code si sono formate già da Corridonia.