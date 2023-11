Morrovalle, più controlli sulle strade: arriva l’autovelox a Borgo Pintura

MORROVALLE – Più attenzione alla sicurezza sulle strade morrovallesi. A partire dalle prossime settimane, l’amministrazione comunale intensificherà i controlli della velocità, da parte della polizia municipale, attraverso l’utilizzo di strumentazioni mobili in diverse zone del territorio comunale. Inoltre, verrà a breve installato un nuovo autovelox fisso a Borgo Pintura, con l’obiettivo di scoraggiare coloro che corrono oltre i limiti di velocità in un tratto stradale molto frequentato e dove, nonostante la tortuosità e la carreggiata non così ampia, troppi tendono ad accelerare più del dovuto.

«Ci sono diverse strade nelle quali auto e moto sfrecciano a velocità troppo elevate, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti i cittadini – sottolinea il sindaco Andrea Staffolani – penso, oltre che a Borgo Pintura, anche a Santa Lucia, a via Verdi e a via Dante Alighieri e via Michelangelo a Trodica, solo per citarne alcune. L’obiettivo è tutelare la sicurezza di tutti, non le casse comunali, che non ne hanno bisogno. Troppe volte facciamo i conti con incidenti causati proprio dall’eccesso di velocità: vogliamo ridurre al minimo i rischi sia per i pedoni che per gli automobilisti. Per il bene di tutti, rispettiamo i limiti di velocità».