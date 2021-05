Morrovalle, donna cade lungo il marciapiede. Risarcita dal Comune

L'incidente è avvenuto nell'estate del 2019 lungo via Isonzo. Ora l'amministrazione ha dovuto pagare 1.500 euro per i danni e le lesioni subite dalla residente

MORROVALLE – Cade mentre passeggia lungo il marciapiede di via Isonzo e chiede un risarcimento al Comune. Ora l’ente è stato costretto a pagare 1.500 euro. Il fatto risale all’estate del 2019, quando l’avvocato Maurizio Vannucchi di Civitanova, ha scritto al Comune per chiedere il risarcimento dei danni e delle lesioni subite da una residente a seguito di una caduta a terra mentre percorreva il marciapiede comunale.

L’ufficio tecnico dell’Ente, quindi, ha trasmesso, per competenza, la richiesta e la documentazione inviate dall’avvocato Vannucchi al Broker Centrale Spa di Pesaro che ha provveduto ad aprire il sinistro. Solo lo scorso mese aprile la compagnia assicuratrice ha accertato, in virtù della franchigia in essere, un danno di 1.500 euro che doveva essere coperto dal Comune.

Nel giro di qualche giorno, quindi, il Comune ha provveduto a risarcire la donna a quasi due anni dall’incidente.