Morrovalle, auto ferma sulla carreggiata: doppio tamponamento in superstrada

MORROVALLE – Resta senza benzina e si ferma sulla carreggiata, doppio tamponamento in superstrada. Traffico bloccato e lunghe code. In due all’ospedale. L’incidente è avvenuto questa notte, intorno alle 23.30, lungo la Valdichienti, nel tratto compreso tra Morrovalle e Corridonia.

Una macchina, con a bordo un 26enne, si è fermata sulla carreggiata perché rimasta senza benzina. Sopraggiungeva una vettura, una Fiesta, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Poco dopo una terza macchina ha fatto lo stesso. Il bilancio è stato di due donne all’ospedale, ferite per fortuna in maniera non grave. Code e traffico bloccato per oltre un’ora in direzione di Macerata. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.