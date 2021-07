Morrovalle, l’attore Paolo Ruffini ospite del Morro Festival

MORROVALLE – Inizia venerdì 9 luglio il Morro Festival, l’evento dell’estate 2021 di Morrovalle (Mc).

A dare il via al cartellone, dall’Arena San Francesco, è l’attore livornese Paolo Ruffini con uno show che seguirà le emozioni del pubblico per renderlo partecipe della serata e principale protagonista. Ed è proprio per questo che il “Paolo Ruffini Show” non è semplicemente uno spettacolo, non può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento.

Anche se un one man show, venerdì sera Ruffini si lascerà guidare dall’umore che ci sarà tra gli spettatori, per sviluppare un varietà comico, capace di lasciare spazio a momenti di riflessione, ma con un approccio all’insegna della leggerezza.

Si giocherà con il cinema, attraverso un monologo costruito sull’improvvisazione e con i suggerimenti del pubblico.

Ad arricchire lo show altri tre artisti saliranno sul palco: Claudia Campolongo, nei panni della terrorizzante bambina de “L’esorcista”, Max Angioni incursore e disturbatore con i suoi personaggi che lo hanno già reso celebre in molte trasmissioni televisive e con Beatrice Baldaccini, voce strepitosa.

L’organizzazione del Festival è a cura del Comune di Morrovalle, della Pro Loco locale e di Eclissi Eventi. I biglietti sono disponibili nei circuiti CiaoTickets e TicketOne, e durante la sera dello show: I settore € 20,00 + dp; II settore € 16,00 + dp. Infoline Eclissi Eventi: 0733.865994 info@eclissieventi.it.

Venerdì 16 luglio saliranno sul palco dell’Arena San Francesco di Morrovalle, Fulminacci; il 23 luglio Fabrizio Moro e il 30 luglio Enrico Nigiotti.